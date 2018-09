De Rossi | Di Francesco? Non si salva nessuno

De Rossi - via Di Francesco? Non è ora : ANSA, - ROMA, 23 SET - "Continuare con questo allenatore o voltare pagina? Se è lo stesso che ci ha portato in semifinale di Champions e con cui comunicavamo, non vedo perché debba essere preso come ...

Roma - De Rossi difende Di Francesco : “non è ancora il momento dell’esonero” : Roma, capitan De Rossi interpellato sulla crisi giallorossa ha difeso il tecnico Di Francesco: voci d’esonero insistenti È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina? “Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di ...

Roma - De Rossi : "Di Francesco? Siamo tutti colpevoli - nessuno escluso" : "Di Francesco? È lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions - lo difende il capitano a Sky Sport -, quello con cui comunichiamo, non vedo perché il colpevole sia soltanto lui. ...

Real Madrid-Roma - la probabile formazione dei gialloRossi : quante novità per Di Francesco : Esordio complicato per la Roma nella fase a gironi di Champions League, i giallorossi affronteranno il Real Madrid al Bernabeu con molte novità di formazione Sarà il Santiago Bernabeu il teatro dell’esordio della Roma nella nuova edizione di Champions League, i giallorossi infatti affronteranno i campioni in carica del Real Madrid, squadra molto diversa da quella che ha alzato il trofeo nella notte di Kiev. Luciano Rossi/Lapresse La ...

1 " 4 agosto 2019 : Masterclass "Da Rossini a Verdi" tenuta dal tenore Francesco Meli a Palazzo Pesce - Mola di Bari : Si è esibito in tutto il mondo, dal Covent Garden al MET, da Los Angeles a Tokyo, e ha al suo attivo cd e dvd con Virgin e Deutsche Grammophon. Una possibilità unica in Puglia per confrontarsi e ...

Real Madrid-Roma - la conferenza di Di Francesco e De Rossi LIVE : LIVE 19:32 18 set DOMANDA A DI Francesco - Se il Real è più debole senza CR7 Siete tutti molto frettolosi nel volere i giudizi. A me questo Real piace tantissimo, così come Asensio, che è il futuro ...

Roma - Di Francesco recupera Schick e De Rossi. Under : 'Mi basta un gol per rilanciarmi' : Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo dopo la sosta per le nazionali che gli ha restituito: Schick con un problema muscolare all'inguine e Manolas con una distorsione alla caviglia destra, ...

Infortunio De Rossi - Di Francesco dovrà fare a meno del suo capitano : Il campionato sta per tornare, ma la Roma non potrà contare sull’apporto del suo capitano Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso è alle prese con un affaticamento muscolare dall’allenamento di ieri, così il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a schierarlo nella gara interna contro il Chievo Verona che si disputerà domenica alle 12:30. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Steven Nzonzi. La speranza per Di ...

Papa Francesco : la fede è amore verso Dio e il pRossimo : 'Non lasciarsi contaminare da questo mondo', ha detto ancora, 'non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. Anche qui, non dev'essere un atteggiamento esteriore ma interiore, di sostanza: ...

Torino-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Pastore con De Rossi e Strootman : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

Alghero e Pesaro celebrano Rossini : mostra a San Francesco : Non si tratta di una semplice mostra fotografica sul ROF , Rossini Opera festival , e i suoi spettacoli, ma di un percorso, visivo ed emozionale, lungo trenta estati passate da Fulvia Amati, Silvano ...