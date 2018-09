De Laurentiis | con Ancelotti vita à bella

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Bari - consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis : Effettuato il passaggio di consegne che lascia alla società SSC Bari lo stadio San Nicola. La convenzione - valida fino al 31 dicembre - verrà prorogata. L'articolo Bari, consegnato lo stadio San Nicola al presidente De Laurentiis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bari - De Laurentiis : “riconquisteremo i tifosi” : “Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l’allenatore Cornacchini costruiremo il percorso”. Così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato giocatori e staff ai media nel corso di un incontro in vista dell’avvio della stagione. “La squadra? E’ ...

L.De Laurentiis : Riconquisteremo i tifosi : ANSA, - BARI, 13 SET - "Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e ...

Bari - Luigi De Laurentiis : 'Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi' : 'Riconquisteremo il pubblico con la serietà e i successi sportivi che dovranno venire. Abbiamo un team che in queste settimane è stato prestato dal Napoli, con Giuntoli e Pompilio. Con l'allenatore ...

De Laurentiis compra l'Hajduk Spalato?/ Il patron del Napoli conferma : pronto con Reja se c'è un progetto : De Laurentiis compra l'Hajduk Spalato? Il presidente del Napoli conferma la possibilità: pronto con Reja se c'è un progetto. Sul Bari aggiunge: non è un giocattolo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:55:00 GMT)

Napoli : confermata la rottura del crociato anteriore per Chiriches. Ma De Laurentiis non torna sul mercato : Secondo Sky Sport, infatti, il club di De Laurentiis non ha intenzione di guardare al mercato degli svincolati per colmare la lacuna lasciata da Chiriches.

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Filippo Galli : «Aspetto De Laurentiis per lavorare con il Bari» : ROMA - L'ex difensore del Milan Filippo Galli , ora dirigente sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live in onda su Radio Marte: 'Il Napoli di Ancelotti non so quando lo vedremo anche perché l'allenatore non vuole stravolgere la squadra, ma portare qualche suo principio di gioco. Non dobbiamo ...

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

De Laurentiis si scusa con i tifosi : 'Ci vuole tempo' : Roma, 3 set., askanews, - 'Evitiamo processi, siamo sereni anche perché ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento soprattutto per un allenatore che manca dall'Italia da ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...

Napoli - scontro De Magistris-De Laurentiis/ Ultime notizie : scatteranno messa in mora del club e querela? : Napoli, scontro De Magistris-De Laurentiis: scatteranno messa in mora del club e querela? La vicenda potrebbe finire in tribunale, come annunciato dall'assessore allo Sport(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:27:00 GMT)