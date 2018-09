De Laurentiis | ' Napoli più forte dello scorso anno Sarri giocava a memoria'

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti è l’uomo giusto” : “Sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva sofferto molte sconfitte. In carriera ha subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l’ho scelto per la sua serenità”. Questa l’opinione di Aurelio De Laurentiis il quale ha parlato a Canale 21 nel corso ...

De Laurentiis - dopo Napoli e Bari vuole comprarsi l'Hajduk Spalato : È il quotidiano Slobodna Dalmacija a lanciare la notizia su un possibile acquisto della squadra croata dello Hajduk Spalato da parte di Aurelio De Laurentiis . Il patron del Napoli dopo aver centrato ...

Napoli - Ancelotti spazza via le nubi : «De Laurentiis si fida di me» : Inviato a Castel Volturno Ancelotti è tranquillo e dà fiducia al suo Napoli. «Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato contro la Sampdoria e vogliamo fare meglio contro...

Caos Napoli : il piano choc dei tifosi per punire De Laurentiis - : E' sempre più duro lo scontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultrà della squadra azzurra, ormai sul piede di guerra. La spaccatura tra le due parti è ormai insanabile: ...

DE Laurentiis - "PRONTO A COMPRARE L'HAJDUK SPALATO"/ Gesto "d'amore" verso il calcio : ma i tifosi del Napoli.. : De LAURENTIIS compra L'HAJDUK Spalato? Il presidente del Napoli conferma la possibilità: pronto con Reja se c'è un progetto. Sul Bari aggiunge: non è un giocattolo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:37:00 GMT)

De Laurentiis compra l'Hajduk Spalato?/ Il patron del Napoli conferma : pronto con Reja se c'è un progetto : De Laurentiis compra l'Hajduk Spalato? Il presidente del Napoli conferma la possibilità: pronto con Reja se c'è un progetto. Sul Bari aggiunge: non è un giocattolo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:55:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis scatenato : non solo il Bari - pronto ad acquistare un altro club : “Datemi la possibilità e compro l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto ...

Clamoroso De Laurentiis - è pronto all’acquisto di un nuovo club dopo Napoli e Bari! : Aurelio De Laurentiis non si accontenta di Napoli e Bari e sembra deciso ad acquistare un nuovo club calcistico “Datemi la possibilità e compro l’Hajduk. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli ...

Napoli - De Laurentiis ‘sbeffeggia’ Cristiano Ronaldo : “non ha ancora segnato” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali e l’ambiente si è surriscaldato nelle ultime ore tra Napoli e Juventus, in particolar modo per alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport del presidente del Napoli presidente De Laurentiis e che riguardano l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo: “C’è grande fibrillazione, tutti vogliono vincere e subito. Anche Cristiano Ronaldo alla Juve ...

DE MAGISTRIS - "NAPOLI IN CHAMPIONS A BARI? ASSURDO"/ Pure Decaro frena De Laurentiis : "San Nicola inagibile" : De Laurentiis, "Porto il Napoli a giocare a Bari in CHAMPIONS". Ultime notizie, il presidente partenopeo rivela: "Insigne via per 200 milioni. Su Sarri..."(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'La Champions a Bari? Un'idea se il San Paolo non è pronto' : ... dopo la riunione dell'Eca, ha voluto chiarire la sua idea: "Io mi devo cautelare, io mi devo preoccupare di difendere i tifosi napoletani - ha spiegato a Sky Sport - Cosa c'è di peggio che avere uno ...

Marino : "Il Napoli a Bari? De Laurentiis bluffa" : 'Che il presidente De Laurentiis porti il Napoli a giocare la Champions al San Nicola non ci credo affatto. De Laurentiis è un abile giocatore, ma so quando bluffa. Sul fatto che De Laurentiis voglia ...

Napoli - il sindaco de Magistris risponde a De Laurentiis : è caos-San Paolo! : Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ha risposto a tono al patron del club partenopeo dopo le voci di ‘trasferimento’ a Bari per la Champions “E’ impensabile e non accadrà mai che il Napoli non giochi al San Paolo“. Taglia corto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo a chi gli chiede un commento su quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis (QUI L’INTERVISTA) circa la possibilità che il ...