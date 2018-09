Dazi Usa-Cina | 4 motivi per cui non minacciano la crescita globale | per ora

Dazi - Cina cancella tutti gli appuntamenti negoziali con gli Usa : Roma, 22 set., askanews, - La Cina ha cancellato tutti i prossimi appuntamenti negoziali con gli stati Uniti sulle dispute commerciali, dopo che la scorsa settimana l'amministrazione Trump ha varato ...

Dazi - la Cina cancella vertice per negoziati con USA : La Cina si tira indietro nei negoziati con gli Stati Uniti finalizzati a trovare un compromesso sulla spinosa questione dei Dazi. Pechino ha infatti cancellato l'incontro con i rappresentanti USA. Il ...

Dazi - la Cina cancella colloqui con Usa : 6.10 La Cina ha cancellato l'appuntamento per la ripresa dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione Usa. All'incontro dovevano essere presenti il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He. La decisione di Pechino dopo il varo di Dazi Usa sul made in China per 200 miliardi di dollari.

Monito Fmi a Usa e Cina sui Dazi : ANSA, - WASHINGTON, 20 SET - Monito del Fondo monetario internazionale a Stati Uniti e Cina: la guerra dei dazi in corso potrebbe comportare "costi significativi per l'economia globale", avvertono dall'organizzazione guidata da Christine Lagarde.

Dazi - Coldiretti : le importazioni di soia dagli USA all’UE sono aumentate del 133% : L’Unione Europea ha aumentato del 133% le importazioni di soia statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di soia dagli Usa previste dalla tregua sancita dall’incontro tra il ...

Jack Ma risponde a guerra Dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

SPY FINANZA/ Dazi - la finta guerra tra Usa e Cina per spartirsi l'Europa : Si parla molto di guerra dei Dazi. In realtà, Stati Uniti e Cina stanno solo facendo in modo di mettere in difficoltà l'Europa per poi attaccarla.

Ira della Cina per i Dazi Usa Missione dell'Italia a Pechino : ... con il conflitto tra i due Paesi che rischia di allargarsi dal tema dei dazi al complesso delle relazioni tra Washington e Pechino, con conseguenze imprevedibili innanzitutto per l'economia globale. ...