Dazi di Trump | la vera vittima è l’auto europea Ecco i marchi più a rischio

Trump e i nuovi Dazi : cosa rischia l'economia globale : Il braccio di ferro è rinviato al 2019. Gli investitori temono la contromossa cinese: una pesante svalutazione dello yuan che farebbe crollare le Borse

Jack Ma risponde a guerra Dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

Wall Street - 5 Titoli Buy per dribblare i Dazi di Donald Trump : In un' economia che è sempre più globale, le prospettive di una lunga guerra commerciale con la Cina tendono a favorire il nervosismo tra gli investitori sull' azionario a Wall Street . Questo è quanto, tra ...

Dazi - Cina replica a Trump : Usa ko per 60 miliardi/ Ultime notizie - borse Ue ok anche con guerra commerciale : Trump: nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari. Ultime notizie, guerra commerciale senza fine fra gli Stati Uniti e il resto del mondo: ecco le Ultime mosse(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:06:00 GMT)

La Cina risponde a Trump. Altri Dazi per 60 miliardi : C'era una volta la diplomazia del ping-pong, quella che per mezzo di racchette e palline pacificò l'America di Nixon e la Cina di Mao. Adesso Washington e Pechino sono come due pugili incarogniti che ...

È arrivata la risposta cinese ai Dazi di Donald Trump. Ed è piuttosto pesante : L'impatto sull'economia cinese da nuove tariffe, ha assicurato da Tianjin un adviser della Peoplès Bank of China, la banca centrale cinese, Liu Shijin, non sarà significativo, ma occorrerà tenere ...

Dazi USA-CINA/ La nuova guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

Dazi - Trump : 'Veniamo spennati da tutti'; anche da Ue : 'Siamo il salvadanaio del mondo ma veniamo spennati dalla Cina, dall'Unione europea e virtualmente da tutti coloro con cui facciamo business'. Così il presidente Donald Trump durante la conferenza ...

L'economista : «I Dazi di Trump alla Cina fanno male anche alle nostre aziende» : Luca De Benedictis insegna International Ecnomics alla Luiss di Roma ed Economia Internazionale all'Università di Macerata, oltre a essere segretario generale della Società degli economisti italiani, ...