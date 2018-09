eurogamer

: Darksiders 3: scopriamo di più con nuovi video gameplay e dietro le quinte #Darksiders3 - Eurogamer_it : Darksiders 3: scopriamo di più con nuovi video gameplay e dietro le quinte #Darksiders3 -

(Di domenica 23 settembre 2018) THQ Nordic svela qualche nuovo dettaglio in merito a3, ed il lead level designer Rich Vorodi, l'environment artist Chris McGill e il community manager Alicia Bellamy ci accompagnanoledello stand THQ Nordic Press del Gamescom 2018 per offrirci una visione da una prospettiva privilegiata dell'atteso3.Come riporta DSOgaming3 è un'avventura hack-n-slash nella quale ci caleremo nei panni di Fury, e ci imbarcheremo nella sua misisone volta a cacciare ed eliminare i Sette Peccati Capitali. Il mondo di gioco è presentato come un open-world vivo e libero, dilapidato dalla guerra e dal degrado, invaso dalla natura.Read more…