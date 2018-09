D' Alema | ' Se il Governo cade quello dopo sarà peggio | ora riorganizzare il

Blastingnews

(Di lunedì 24 settembre 2018) Nella serata di questa domenica 23 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, è intervenuto Massimo D'all'interno di un dibattito sull'attualita' del pensiero marxista, nel quale l'ex Presidente del Consiglio ha comunque parlato anche di temi politici di oggi. Vediamo le parti salienti diche ha detto. D'parla dell'attualita' del odierna del pensiero marxista D'ha esordito dicendo: Parlare di Marx a 200 anni dalla nascita non è una cosa stravagante, ma oggi c'è un ritorno significativo nel mondo intellettuale e non solo del suo pensiero. Se ne parla in tutto il mondo, specie negli Stati Uniti. Non stiamo parlando quindi di un cane morto ma di un autore da cui possiamo apprendere molto anche per l'attualita': lui non era anticapitalista, fa anzi un elogio del capitalismo vedendone il complesso delle contraddizioni che esso ...