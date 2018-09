Crono alla Quick Step

Twitter - marcia indietro : si potrà tornare alla timeline Cronologica : Allo studio un modo semplice per consentire agli utenti di saltare da una visualizzazione all’altra, cioè da quella guidata dal social a quella puramente in ordine inverso e solo dagli account seguiti

Vuelta 2018 – Cronometro flop per Nibali - lo Squalo vede il lato positivo : “nessun fastidio alla schiena nonostante lo sforzo” : Vincenzo Nibali e le sue difficoltà alla Vuelta di Spagna 2018, le parole dello lo Squalo dello Stretto dopo la sedicesima tappa della corsa iberica La stagione di Vincenzo Nibali, dopo la caduta al Tour de France 2018, è diventata in salita. Gli obiettivi fissati dallo Squalo dello Stretto a gennaio, che prevedevano grandi prestazioni alla Grande Boucle, alla Vuelta ed al Mondiale di Innsbruck, sono diventati utopie dopo ...

Vuelta a España 2018 : alla scoperta del percorso. Tutte le tappe di salita - media montagna - Cronometro e pianura : Sabato scatterà da Malaga la 73ma edizione della Vuelta a España. Il terzo grande giro della stagione si preannuncia spettacolare con tanti big alla partenza, tra cui i nostri Fabio Aru e Vincenzo Nibali e un percorso molto duro. Saranno in totale 3.254 i chilometri che i corrodi dovranno affrontare, attraverso 21 tappe. Una corsa che si deciderà in salita viste le tredici tappe tra media e alta montagna, di cui ben otto con arrivo in salita. Ci ...

Cronoscalata Monti Iblei - iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di lunedì 20 agosto : ... in una suggestiva atmosfera pregna di religiosità, tra processioni e profumi d'incenso, spettacoli canori in piazza Duomo e tornei sportivi, tra sacro e profano. Autentico 'mattatore' delle ultime ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin vince la Cronometro finale davanti a Froome. Geraint Thomas festeggia la maglia gialla : Si appresta a concludersi il Tour de France 2018 che oggi, con la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, ha emesso gli ultimi verdetti in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi. Non si interrompe il dominio di Geraint Thomas in questa Grande Boucle: il gallese mette l’ennesima firma su una corsa davvero dominata in lungo e in largo. Il corridore del Team ...

Tour de France – Ci siamo quasi! Sarà la Cronometro individuale a decidere il padrone della maglia gialla : orari e favoriti della 20ª tappa : La 20ª tappa del Tour de France è la sola cronometro individuale di tutta la corsa, ecco i favoriti ed il percorso della penultima frazione della Grande Boucle Con un Geraint Thomas sempre più ‘giallo’ si è conclusa la 19ª tappa del Tour de France 2018, l’ultima delle frazioni pireaniche. La penultima prova della Grande Boucle potrà dunque consacrare vincitore della corsa il britannico del Team Sky, prima della sfilata ...