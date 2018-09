Cristiano Ronaldo? No | Mattiello! L’esultanza del calciatore del Bologna è identica a

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-1. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Niente trasferta per Georgina - la fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match coi figli : il suo tifo scatenato : Questa volta Niente stadio per Georgina Rodriguez, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match tra Juventus e Frosinone da casa insieme ai suoi piccoli Georgina Rodriguez in versione casalinga e mamma si fa scattare una foto e la posta sui social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue da casa il match tra Juventus e Frosinone, valido per la quinta giornata di campionato. Il tifo della meravigliosa spagnola e ...

Perez - porte aperte a Cristiano Ronaldo : 'Il Real Madrid sarà per sempre casa tua' : SQUADRA - 'I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista ...

'Tra Cristiano Ronaldo e Georgina c'è grande complicità' : l'amico di CR7 svela i particolari della storia d'amore : Josè Semedo parla della relazione tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: l'amico di CR7 svela i particolari dell'amore tra la Wags ed il calciatore della Juventus Uno dei più grandi amici di ...

Milan - Gattuso : 'Cristiano Ronaldo? Per me Higuain è il numero uno' : CARNAGO - ' In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain ? Alleno Higuain quindi per me ora è l'attaccante più forte al mondo' . Così Rino Gattuso , che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall'argentino. 'E' uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione ' ha detto l'allenatore rossonero ...

Marca : 'Cristiano Ronaldo si sente perseguitato dalla Uefa' : MADRID, SPAGNA, - Sembra un po' un'esagerazione, ma in Spagna, in particolare a Madrid, sono convinti che Cristiano Ronaldo si senta perseguitato dalla Uefa . Il vero motivo delle lacrime versate al ...

Cristiano Ronaldo e le lacrime di Champions : ecco il vero motivo del pianto : Il vero motivo delle lacrime di Cristiano Ronaldo, dopo l’espulsione di Valencia in Champions League, secondo il sito del quotidiano “Marca”, è da ricercare “nei fantasmi” che il fuoriclasse portoghese vede, secondo la versione online del giornale madrileno, da quando ha lasciato il Real Madrid per andare alla Juventus. Quindi una sorta di avversione per aver lasciato i “potenti” spagnoli per ...

Juventus - Cuadrado : 'Cristiano Ronaldo ci ha dato qualcosa in più' : TORINO - ' La Juve più forte? L'arrivo di Ronaldo ci ha dato qualcosa in più, ma la squadra è sempre stata ben costruita '. Così Juan Cuadrado ai microfoni di Juventus Tv a due giorni dalla sfida di ...

