Cristiano De André | la figlia Fabrizia a Domenica Live | Vorrei un padre vicino Ha

Fabrizia De Andrè - primogenita di Cristiano/ Ospite a Domenica Live - un anno fa "non vado a farmi pubblicità" : Fabrizia De Andrè, oggi Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua verità sul rapporto con il padre Cristiano. Solo un anno fa diceva di non voler andare in tv.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:52:00 GMT)

“Ma dove era?’’. Filippo De André - il figlio di Cristiano arriva in tv e scatena il web : Francesca De André è tornata nello studio di Domenica Live per raccontare l’evolversi del rapporto suo e dei suoi fratelli con il padre, Cristiano De André, figlio dell’indimenticabile cantautore Fabrizio. Ad accompagnare Francesca, questa volta, c’era il gemello Filippo. Il giovane non era mai comparso davanti alle telecamere e durante la messa in onda del programma di Barbara D’Urso, come spesso accade, il suo nome è volato in cima alle ...

Domenica Live - Filippo e Francesca De André contro il padre Cristiano : 'È un uomo pericoloso' : Sono state parole molto dure quelle pronunciate dai due figli di Cristiano De André , Francesca e Filippo durante la prima puntata di Domenica Live andata in onda ieri, Domenica 16 settembre. I ...

“Un violento”. L’ultimo gesto di Cristiano De Andrè - la ‘denuncia’ dei figli Francesca e Filippo : Francesca De Andrè è un’habitué dei salotti di Barbara d’Urso: la nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano è solita presenziare negli studi Mediaset sia a Pomeriggio Cinque che Domenica Live. La donna è diventata nota al grande pubblico non solo per le continue liti con il padre ma anche per la partecipazione nel 2011, ancora ventunenne, all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi, entrando a far parte del reality nella categoria “Parenti ...

Francesca De André : «Mio padre Cristiano mi ha denunciata - ecco perché». Per la prima volta con lei il fratello Filippo : ROMA - Francesca De André torna a Domenica Live a parlare del rapporto con il padre Cristiano . Stavolta, però, ad accompagnarla c'è il fratello gemello, Filippo . 'Io con mio padre purtroppo non ho ...

Francesca e Filippo De Andrè/ Cristiano porta in tribunale la figlia - la verità dei gemelli (Domenica Live) : Francesca e Filippo De Andrè, i due gemelli a Domenica Live raccontano la loro verità sul rapporto con il padre Cristiano al cospetto di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

Cristiano DE ANDRÉ - CONCERTO CERIALE/ Il biglietto è troppo caro : lui fa entrare tutti gratis : CRISTIANO De ANDRÉ non ci sta: il biglietto costa troppo, e lui fa entrare tutti gratis. Scoppia il caso col promoter e l'amministrazione comunale di CERIALE (Savona).(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:37:00 GMT)

Cristiano DE ANDRÉ/ Il monito dopo la tragedia di Genova : "Uniamoci contro i politici corrotti" : CRISTIANO De ANDRÉ parla ai suoi follower su Facebook: "Sono addolorato e incazzato". Il concerto di Rispescia è dedicato alle vittime del crollo di Genova.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Cristiano De André sul crollo del Ponte Morandi. "Sono arrabbiato. Questa era una tragedia annunciata" : "Voglio dedicare questo concerto a Genova. Quella di ieri è stata una tragedia immane, Genova è sempre colpita, non so come mai, da alluvioni. Sono arrabbiato, Questa era una tragedia annunciata. Quel Ponte è sempre stato pericolante, dovevano buttarlo giù, sono tutti nodi che vengono al pettine".Lo ha dichiarato poco prima del concerto a Festambiente, a Rispescia (Grosseto) Cristiano de André, genovese doc, ...

Ingresso gratuito a Festambiente per Ferragosto : sul palco Cristiano De Andrè : RISPESCIA " Non sarà il solito Ferragosto quello di #Festambiente30, in programma aperitivi all'insegna del cibo bio e tradizionale, giochi e spettacoli per i più piccoli e tanta musica , e prima delle 19,00 l'Ingresso è gratuito. Per la festa di mezza estate i bar di Festambiente si animano all'ora dell'aperitivo. Si comincia dal Bar ...

Juventus - gli attaccanti di Andrea Agnelli : da Krasic a Cristiano Ronaldo : 19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero ...