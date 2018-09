Coppia picchiata e rapinata in villa da uomini incappucciati | tagliato un orecchio alla

Chieti - Coppia legata e picchiata dai rapinatori davanti al figlio disabile. Tagliato il lobo alla moglie : Marito e moglie legati, rapinati e picchiati, costretti a consegnare bancomat e carte di credito. Non solo: alla donna i rapinatori, quattro uomini incappucciati, hanno reciso il lobo dell’orecchio destro. “Risparmiato”, invece, il figlio disabile della coppia. la cui stanza è stata messa a soqquadro. È successo tutto la scorsa notte, intorno alle 4, in una villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Le vittime sono Carlo ...

