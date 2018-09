Conte | «Tria? Io mi fido di tutti i ministri Con i tecnici dialogo serrato»

Manovra - Conte : “Ho piena fiducia in Tria. Polemiche lasciano il tempo che trovano” : “Ho piena fiducia in Tria e in tutti coloro che stanno lavorando alla Manovra. Ho sentito alcune Polemiche ma lasciano il tempo che trovano”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fiducia nel ministro Giovanni Tria. Una domanda che arriva alla luce del polverone mediatico sollevato dalla pubblicazione dell’audio del portavoce del ...

Il Premier Conte : "Fiducia in Tria? Io mi fido di tutti i ministri. Su Casalino polemiche sterili" : A San Giovanni Rotondo sono in corso le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di San Pio e il Premier Giuseppe Conte, che è devoto al Santo, è arrivato due sere fa e oggi ha partecipato alla cerimonia. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria e inoltre gli è stato consegnato dall'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina. A margine delle celebrazioni, però, ...

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

Casalino - bufera sull'audio contro i tecnici Mef. Di Maio e Conte lo blindano - ira Tria : Dallo stesso Tesoro si entra nel merito dello scontro: 'le coperture e l'attribuzione delle risorse non spetta alle strutture tecniche ma sono una scelta politica', precisano fonti di via XX ...

Casalino - bufera sull'audio contro i tecnici Mef. Di Maio e Conte lo blindano - ira Tria : «O ci trovano quei 10 miliardi o nel 2019 ci dedicheremo a farli fuori». Sulla manovra economica irrompe l'audio del portavoce della Presidenza del Consiglio, Rocco Casalino. Un audio...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano