Conte - su dl Genova stiamo chiudendo : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO , FG, , 23 SET - Sul decreto Genova "stiamo chiudendo il cerchio, in questo momento è al ministero dell'Economia, stiamo aspettando gli ultimi rilievi per trasmetterlo a brevissimo al Quirinale, perché possa andare in Gazzetta Ufficiale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla ...

Decreto Genova : “Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione”/ Ponte Morandi - Conte ‘stoppa’ Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:16:00 GMT)

Ponte Genova : Conte - Autostrade non farà parte del Consorzio : 'Autostrade è fuori. Non è assolutamente Contemplato che faccia parte del Consorzio. parteciperà finanziariamente alla ricostruzione'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

Conte : Autostrade non parteciperà a ricostruzione ponte Genova : Roma, 20 set., askanews, - Autostrade per l'Italia non parteciperà alla ricostruzione del ponte di Genova, neanche all'interno di un consorzio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Conte - "SÌ A REDDITO CITTADINANZA E PACE FISCALE"/ Ultime notizie - premier 'cauto' su migranti - Ue e Genova : CONTE "PACE fiscale e REDDITO di CITTADINANZA si faranno". Ultime notizie, l'intervista del presidente del consiglio a La Verità.

PONTE MORANDI - TOTI-Conte : “CI SARANNO 2 COMMISSARI”/ Genova - ultime notizie : Bucci - “apre Strada del Papa” : Crollo PONTE MORANDI, beffa Strada del Papa: viadotto vietato ai mezzi pesanti. ultime notizie “Situazione di grave degrado”. In serata il Decreto Genova, Toti "ci SARANNO 2 commissari"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Ponte Morandi - Conte : "Lavoriamo compatti per Genova". Toti : "Entro 10 giorni il nome del commissario" : "Credo che nel giro di una decina di giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto su Genova, avremo il commissario per la ricostruzione". Lo ha detto Giovanni Toti, commissario per l'emergenza, che dopo la riunione a Palazzo Chigi ha spiegato che "resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà quello per la ricostruzione, che sceglieremo insieme al premier Conte nei prossimi giorni. Ma oggi - ha ...

Ponte Genova - commissario nei prossimi giorni; Conte "Sarà più bello" : "Abbiamo tutti un unico obiettivo: ricostruire il Ponte più bello e più sicuro di prima e restituirlo a Genova nel più breve tempo possibile" lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a conclusione del vertice a Palazzo Chigi con il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Bucci, insieme ai vicepremier Di Maio e Salvini. "Oggi abbiamo avuto un incontro proficuo e ...

Comissario Genova - Conte : "Sarà colui che garantirà la ricostruzione al più presto" : Non c'è ancora il nome del futuro commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova. "Non c'è ancora un identikit ma sarà colui che ci garantirà di poter realizzare il ponte quanto ...

Conte promette che arriverà presto il commissario per Genova. Gdf a Milano : Il premier rassicura sui tempi della ricostruzione 'vi stupiremo'. Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza negli uffici del Politecnico di Milano e del Cesi, la società che si occupò dello ...

Conte - “Commissario? Non ancora identikit - ma garantirà nuovo Ponte Morandi/ Genova - Premier : “vi stupiremo” : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova Premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Nome commissario entro 10 giorni(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:07:00 GMT)