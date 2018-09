Conte prega Padre Pio | Aiutami e aiutali Tu altrimenti torno a casa

ilgiornale

: SalviDimaio con i loro annunci'hanno creato qualche danno facendo salire i tassi x famiglie e imprese'Danno arrecat… - pigherino : SalviDimaio con i loro annunci'hanno creato qualche danno facendo salire i tassi x famiglie e imprese'Danno arrecat… -

(Di domenica 23 settembre 2018) "SantissimoPio non so più come fare ma ho tutta la buona volontà per dare un futuro a questo Paese. Gigino una ne pensa e cento ne dice e poi devo rimediare le impossibili novantanove comunicate agli italiani. Confonde i nostri connazionali con le meduse, per la presenza dell"acqua nel nostro organismo ma non riesce a convincere me, Trump e Blair sul gasdotto Tap per salvaguardare il mare del Salento. Dice no alla Tav per colpa dei fili spinati e dei poliziotti chiedendo un referendum ma poi, bocciato da Confindustria, riconsidera la posizione e mi dice: rivediamola.CaroPioTu! Ogniqualvolta io vada a Bruxelles prendo ceffoni e devore, anche loro, per darmi altro tempo. Aiuta Gigino a cambiare suggeritore. Come faccio a dire a tanti disoccupati che il reddito di cittadinanza non possiamo garantirlo a tutti, ma forse a nessuno? Prima dice che le risorse ci ...