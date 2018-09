Conte | «Fiducia in Tria? Io mi fido di tutti i ministri»

Conte : fiducia in chi lavora a Manovra : 10.12 "La Manovra non deve essere miracolosa, ma laicamente coraggiosa e utile al Paese. Sarà razionale, ben impostata e costruita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo. "fiducia in Tria? Ho massima fiducia in tutti i ministri e in chi lavora alla Manovra.Ho letto di qualche polemica,ma lascia il tempo che trova.La burocrazia e le strutture amministrative sono al servizio delle iniziative che noi facciamo.Spetta a noi ...

Audio Casalino - Conte : “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” : “Non commento qualcosa che è stato prodotto violando le regole, costituzionali e deontologiche. Per il resto confermo la mia fiducia in Casalino“. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il punto stampa al termine della visita all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. L'articolo Audio Casalino, Conte: “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” proviene da ...

Casalino : "Violata riservatezza"<br>Conte : "Piena fiducia" : Rocco Casalino è passato al contrattacco dopo la diffusione dell'audio nel quale suggeriva a due giornalisti cosa scrivere, chiedendo contestualmente di celare la fonte della notizia. Nell'audio, diventato di pubblico dominio, Casalino annunciava una 'megavendetta' nei confronti dei dirigenti del Mef, accusati di fare ostruzionismo.Casalino ha precisato che l'audio in questione è stato diffuso senza il suo consenso ed ha sottolineato la ...

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - governo unito sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Bufera su Casalino per audio contro tecnici Mef. Da Conte totale fiducia - fredda la Lega : Interviene anche il Ministero dell'Economia, attraverso finti che sottoineano: " L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del ...

Casalino : "I tecnici di Tria obbediscano o..." | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : fiducia in lui - audio non da diffondere : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Rocco Casalino - "Megavendetta" contro Mef : "Audio? Violata riservatezza"/ Video : Conte - "piena fiducia in lui" : Rocco Casalino, messaggio audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Audio Casalino : tecnici di Tria obbediscano | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : piena fiducia in lui - diffusione illecita : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - governo unito su manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

«Megavendetta» contro i tecnici di Tria : è bufera su Rocco Casalino. Conte conferma la fiducia : Una tegola dietro l’altra per Rocco Casalino. Dopo le polemiche scatenate dal megacompenso connesso alla sua funzione di portavoce del presidente del Consiglioa far insorgere...

Audio Casalino : tecnici di Tria obbediscano | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : piena fiducia in lui - diffusione illecita : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Casalino - audio shock contro tecnici di Tria | Conte : "Piena fiducia in lui - diffusione illecita" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"