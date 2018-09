Conte | dialogo con tecnici

Svezia - sovranisti al 17 - 6% - per Conte nere l'estrema destra premier chiede dialogo all'opposizione : Ma il nuovo paesaggio politico post elettorale rende ogni congettura particolarmente rischiosa.Criticato da tutti i suoi avversari politici - e non solo - per la sua politica migratoria e sociale, il ...

Conte in Usa - Italia protagonista in dialogo Washington-Ue : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...