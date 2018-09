Colpo Inter al 94' | Samp ko

Inter-Tottenham - Icardi gol : il Colpo al gluteo e un gesto tecnico strepitoso : E alla fine il primo gol in stagione è arrivato. Decisivo, come spesso gli capita. E' stato Mauro Icardi a suonare la riscossa nel match dell'Inter contro il Tottenham in Champions League. Un gol "...

Il calciomercato oggi - grande Colpo dell’Inter per gennaio : Il calciomercato oggi – Situazione caldissima in casa Inter, i nerazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Parma ed in generale da un avvio di stagione difficilissimo. La posizione del tecnico Luciano Spalletti è già dunque a serio rischio e la dirigenza sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni di avvicina sempre di più il primo colpo per il mercato di ...

Calciomercato Inter - si avvicina il primo Colpo per gennaio [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/7 LaPresse/PA ...

Calciomercato Inter - Ausilio sogna il Colpo da 75 milioni : Il Calciomercato dell’Inter, come quello di tutte le grandi e ambiziose squadre, è sempre in continuo movimento. Piero Ausilio, Direttore sportivo nerazzurro, è alla ricerca costante di opportunità e calciatori che possano incrementare il valore tecnico della rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. L’avvio in campionato non è stato tra i più memorabili ma il rientro in campo di Radja Nainggolan sembra aver dato una ...

Calciomercato Inter - Ausilio studia il grande Colpo : all in su un italiano dal futuro brillante : Il campionato è appena iniziato e il mercato ha chiuso i battenti circa due settimane fa, Ausilio è già al lavoro per progettare l’immediato futuro. L’Inter, che già in estate ha provato ad effettuare qualche sondaggio con la Fiorentina, potrebbe tornare alla carica per Federico Chiesa nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Il muro eretto dai viola non spaventa i nerazzurri che, al pari di Mancini per quanto ...

Bce - Tria : quando l'intervento cesserà subiremo un contracColpo : Parola del ministro dell'economia, Giovanni Tria, che anche rispetto all'outlook negativo di Fitch ricorda che l'agenzia di rating 'rinvia il giudizio in attesa di vedere i programmi approvati. Con ...

Inter - dubbio Handanovic : Colpo in allenamento - si valutano le condizioni del portiere - : L'eventuale assenza della saracinesca nerazzurra sarebbe, infatti, un problema di grande rilievo nell'economia della squadra. RIENTRATO - Sembra però che il verdetto sulle condizioni di Handanovic, ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale l’arrivo di Joel Campbell : Colpo internazionale per il club laziale : L’Arsenal ha ufficializzato il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone, il giocatore arriva in Italia a titolo definitivo Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone, a darne comunicazione è l’Arsenal con una note pubblicata sul proprio sito. colpo internazionale del club laziale, che si assicura un attaccante di sicuro affidamento per la prossima stagione: “Joel Campbell è un nuovo giocatore del Frosinone a ...

Calciomercato Sampdoria - si valuta un Colpo internazionale in attacco : contatti con lo Zenit San Pietroburgo : Il club blucerchiato va a caccia di un attaccante dal profilo internazionale, contatti con lo Zenit per Driussi ma la trattativa è complicata La Sampdoria continua a monitorare il mercato per individuare un attaccante che possa alzare il livello della rosa. Il nome nuovo è quello di Sebastian Driussi, attaccante classe 1996 dello Zenit San Pietroburgo. Un affare che, tuttavia, si prospetta alquanto complicato viste le richieste del club ...

Inter - il Colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è l’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

Colpo Inter - Keita arriva a Milano : i dettagli economici : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter ed a creare un attacco di primissimo livello che Spalletti dovrà cestire al meglio Keita Baldè arriva a Milano, sponda Inter. Questa sera il calciatore sarà in città e domani svolgerà le rituali visite mediche prima della firma sul suo nuovo contratto nerazzurro. Una trattativa ben condotta da Ausilio, trattativa che al momento non prevedere Candreva come contropartita. 5 milioni ...

Inter - può essere Rafinha il Colpo di fine mercato : i nerazzurri ci pensano : CALCIOmercato Inter- Con Modric praticamente svanito trattenuto dal Real Madrid, l’Inter, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, potrebbe gettarsi su Rafinha, centrocampista offensivo del Barcellona. Il calciatore brasiliano ha disputato 5 mesi molto positivi nella passata stagione contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento della Champions League e ha ripetutamente manifestato il desiderio di restare in nerazzurro. Il non ...

Inter - buon clima nella squadra : primo allenamento per Vrsaljko… aspettando il Colpo Modric [FOTO] : 1/9 ...