Coldiretti | torna il pesce fresco | finito il fermo in Adriatico

(Di domenica 23 settembre 2018)no finalmente in mare i pescherecci in tutto l’per rifornire dall’inizio della settimana i mercati, la filiera e la ristorazione di: lo rende notoImpresapesca in riferimento alpesca che dal 13 agosto aveva bloccato le attività della flotta italiana da San Benedetto a Bari, dalle Marche all’Abruzzo, dal Molise alla costa adriatica della Puglia, dopo che il semaforo verde era già scattato per il tratto da Trieste a Pesaro il 10 settembre scorso. Via libera dunque – sottolinea la– lungo tutta la costa adriatica a fritture e grigliate a ‘chilometri zero’ realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato o straniero delle stessa specie del nazionale se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Un pericolo favorito dal fatto che ...