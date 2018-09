Codice Tributo 6781 | cos’è | a cosa si riferisce | guida F24 | contabilità e regolamento

correttainformazione

(Di domenica 23 settembre 2018) Il 18 gennaio del 2005 con la risoluzione 9/e, il vecchio1996 è stato sostituito da tre nuovi codici: il6782 relativo alle ritenute da lavoro autonomo, il6783 corrispondente alle ritenute sui redditi di capitale e il, che analizzeremo in quest’articolo ed è corrispondente alle ritenute da lavoro dipendente. Ilpuò essere inserito all’interno del modello F24 nei casi in cui sia presente un deposito in eccesso di ritenute da lavoro dipendente. Nel caso in cui si proceda con la compilazione del modello 770 semplificato, nelle ipotesi ci sarà un’opzione dove si potrà inserire ilrelativo al lavoro dipendente. I tre codici sopraindicati sono funzionali ad attuare la normativa volta a tutelare quei casi in cui c’è un versamento in eccesso, relativo ad una parte di una somma dovuta come stipendio. Più ...