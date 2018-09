CLASSIFICA MOTOGP Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 | la situazione di un

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e CLASSIFICA warm up. Iannone il migliore - Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez - Valentino Rossi in ripresa? : E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui. Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Aragon 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE delle qualifiche DEL GP DI Aragon DI MotoGP Maverick Vinales (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda) qualificati in Q1 mentre Valentino Rossi chiude mestamente in ottava piazza e scatterà domani dal 18° posto complessivo. Notte fonda per il “Dottore“. classifica Q1 – MotoGP – GP Aragon 2018 POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:47.823 2 30 T. ...

CLASSIFICA Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez padrone assoluto - +67 su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez è sempre più padrone indiscusso del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, secondo nel GP di San Marino, ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nella Classifica generale: il Campione del Mondo ora ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (trionfatore a Misano) che ha così operato il sorpasso su Valentino Rossi, soltanto settimo nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP ...

Ordine d’arrivo gara MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : risultato e CLASSIFICA : Il GP San Marino 2018 ha regalato grande spettacolo, la tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa a Misano si è rivelata particolarmente avvincente e appassionante. Andrea Dovizioso ha fatto la differenza e si è involato verso il successo, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno duellato a lungo per la seconda posizione mentre Valentino Rossi non è mai riuscito a brillare e ha chiuso in ottava posizione. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP ...

Griglia di partenza MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : risultato e CLASSIFICA qualifiche : Le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma sul tracciato di Misano, hanno regalato grande spettacolo. La lotta per la pole position si è rivelata particolarmente avvincente e appassionante, tutti i big si sono dati battagliati per scattare davanti a tutti nella gara di domani. Definita la Griglia di partenza con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Valentino Rossi che si sfideranno per la vittoria ...

MotoGP - CLASSIFICA Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Marquez in testa : Non si è disputato il GP di Gran Bretagna 2018, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, a causa dell’impraticabilità della pista dovuta alla fitta pioggia caduta a Silverstone. Marc Marquez rimane saldamente in testa alla Classifica generale con un largo vantaggio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018: Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2018 1 Marc Marquez Honda SPA 181 2 Valentino ...