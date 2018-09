Classifica Mondiale Moto3 | GP San Marino Misano 2018 | Jorge Martin porta a +13 il

oasport

: Nella classifica mondiale della facilità di fare impresa la Slovacchia è trentanovesima, la Repubblica Ceca trentes… - Linkiesta : Nella classifica mondiale della facilità di fare impresa la Slovacchia è trentanovesima, la Repubblica Ceca trentes… - toyota_italia : Il @TGR_WRC conquista la terza vittoria di fila sul @rallyturkey con una straordinaria doppietta: prima posizione p… - forza_asteroide : RT @Linkiesta: Nella classifica mondiale della facilità di fare impresa la Slovacchia è trentanovesima, la Repubblica Ceca trentesima, la P… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Un capolavoro firmato dallo spagnolo. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round deldigrazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata (+13 su Marco Bezzecchi) nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 posizione al via, precedendo in un arrivo in volata Enea Bastianini (Honda), anch’egli arretrato in partenza, e Fabio Di Giannantonio (Honda).Pos. Rider Bike Nation Points 1Honda SPA 191 2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 178 3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 150 4 Enea BASTIANINI Honda ITA 133 5 Aron CANET Honda SPA 118 6 Gabriel ...