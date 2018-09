Classifica Mondiale Moto2 2018 | Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel Oliveira

Classifica MOTOGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018 : il crepuscolo di Dani Pedrosa : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti in vista del Gp Aragon 2018: Marquez ha un vantaggio enorme, Dovizioso e Valentino Rossi lottano per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:31:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin porta a +13 il vantaggio su Marco Bezzecchi : Un capolavoro firmato dallo spagnolo Jorge Martin. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3 grazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata (+13 su Marco Bezzecchi) nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo ...

Mick Schumacker serve il poker! Quarto successo consecutivo in F3 e testa della Classifica Mondiale conquistata. Il tedesco si impone sul bagnato : Mick Schumacher in versione “Kaiser”? Parrebbe proprio di sì. Il figlio del grande Michael è sempre più protagonista del Formula 3 European Championship. Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta al Nurburgring realizzando una tripletta strepitosa, il giovane pilota tedesco ha fatto sua gara-1 al Red Bull Ring (Austria), ottenendo il settimo successo stagionale complessivo e soprattutto andando così ad occupare la testa della ...

Halep regina della Classifica mondiale. Giorgi 37/a : È sempre Camila Giorgi la prima delle azzurre nella classifica mondiale del tennis. La 26enne marchigiana ha perso due posizioni rispetto alla precedente graduatoria ed è scesa al numero 37 della ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings campione del mondo davanti ad Antonio Cairoli dopo il GP d’Olanda : Ad un weekend dalla conclusione del Mondiale 2018 di MXGP, Jeffrey Herlings ha fatto suo il titolo Mondiale. Un risultato che era ormai solo questione di tempo visti i risultati inanellati dall’olandese in sella alla KTM. E così Herlings conquista il suo primo campionato nella classe regina, precedendo il nostro Antonio Cairoli che, quest’anno, è stato costretto ad arrendersi. Appuntamento quindi ad Imola, a fine settembre, dove si ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea con il titolo in tasca - Davies a oltre 100 punti : Jonathan Rea ed ancora Jonathan Rea. Per narrare le gesta dei piloti del Mondiale 2018 di Superbike si potrebbe incorrere nel pericolo di essere ripetitivi ma dinnanzi ad un centauro del genere c’è davvero poco da fare. Il pilota della Kawasaki ha ottenuto anche il successo in gara-2 del GP del Portogallo 2018, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche (vinta sempre dal nordirlandese), centrando la ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes allunga sulla Ferrari - +37 sulle Rosse : La Mercedes ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 grazie alla vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Ora le Frecce d’Argento hanno 37 punti di vantaggio sulle Ferrari che sembrano avere alzato bandiera bianca. Classifica Mondiale costruttori 2018: # PILOTA PUNTI 1. Mercedes 452 2. Ferrari 415 3. Red Bull 274 4. Renault 91 5. Haas 76 6. McLaren 58 7. Force India 32 8. Toro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton verso il titolo - +40 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha ipotecato la conquista del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Singapore e ora ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano sei gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti 2018. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Lewis Hamilton 281 2. Sebastian Vettel 241 3. Kimi Raikkonen 174 4. Valteri Bottas 171 5. Max ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del GP Singapore 2018 - Marina Bay - : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio di Singapore 2018 a Marina Bay. Lewis Hamilton al comando su Vettel.