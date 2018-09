Ciclocross | Coppa del Mondo 2018-2019 | Toon Aerts in trionfo; tra le donne la spunta

Ciclocross – Coppa del Mondo : il Team Bianchi Coutervail punta in alto a Vallnord : Coppa del Mondo di Ciclocross: A Vallnord il Team Bianchi Coutervail punta in alto. Dal 13 al 15 luglio Colledani, Fontana, Tempier e Teocchi saranno in gara nella quinta prova ad Andorra Come in Val di Sole, meglio che in Val di Sole. Spinge l’asticella verso l’alto il Team Bianchi Countervail in vista della quinta prova di Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike, in programma a Vallnord (Andorra) da venerdì 13 a domenica 15 ...