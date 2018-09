Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Sono all’80 90% Mi manca la sparata per fare la differenza”

Ciclismo - Franco Pellizotti : 'Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c'è Moscon. Guai a sottovalutare Sagan!' : E poi c'è Moscon, sta dimostrando di essere in ottima condizione ', ha dichiarato Pellizotti, intervistato dal Corriere dello Sport . Ci si sofferma sul percorso iridato, duro come non mai: ' E' ...

Ciclismo - Franco Pellizotti : “Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c’è Moscon. Guai a sottovalutare Sagan!” : Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali e un avvicinamento travagliato. Serve l’inventiva dello Squalo per mescolare le carte : È molto probabilmente l’argomento più discusso tra i tifosi italiani della nazionale di Ciclismo. Riuscirà Vincenzo Nibali ad arrivare al 100% alla prova in linea del Mondiale di Innsbruck? Difficile dare una risposta da esterni, al momento però, a livello oggettivo, basandosi su ciò che si è visto alla scorsa Vuelta, sembra davvero essere una mission impossible. L’avvicinamento verso quello che doveva essere l’appuntamento più ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Siete sicuri che Aru sia convocabile in nazionale?’ : Mentre mancano ormai solo un paio di settimane alle convocazioni del CT Davide Cassani per i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck, è pronta ad esplodere la discussione sulla chiamata di Fabio Aru in azzurro. A pesare sulla posizione dello scalatore sardo non sono tanto le prestazioni sottotono che sta fornendo alla Vuelta Espana, in aggiunta al tonfo del Giro d’Italia, ma una regola introdotta dalla FederCiclismo un paio di anni fa per favorire la ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il Ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Mi chiedo se guarirò’ : È passato ormai quasi un mese dal giorno dell’incidente che ha estromesso Vincenzo Nibali dal Tour de France con una frattura vertebrale. Da quell’assurdo episodio il campione siciliano si sta piano piano risollevando, dopo un intervento chirurgico per ridurre i tempi di recupero e tenere viva la speranza di essere al Mondiale di fine settembre con concrete ambizioni di vittoria. Anche se la ripresa sta procedendo positivamente, Nibali ha ancora ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Ho ancora nelle orecchie quel tremendo ‘clack’ che ho sentito quando sono caduto” : Vincenzo Nibali ha confidato a “La Gazzetta dello Sport” le proprie paure e le ansie dopo l’infortunio occorsogli a seguito della caduta rimediata al Tour de France, parlando anche dei progetti futuri. Il siciliano ha descritto i primi giorni successivi all’operazione e la graduale ripresa degli allenamenti. Alla Rosea ha confidato la sua principale preoccupazione: “Guarirò? Questa è la domanda che mi faccio sempre ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'valori bassi - ma niente dolori' : C'è sempre più ottimismo sulle possibilità di Vincenzo Nibali di presentarsi al via della Vuelta Espana il prossimo 25 agosto. Il fuoriclasse siciliano ha ormai ripreso ad allenarsi su strada dopo le prime pedalate sui rulli, e il piano di recupero, in seguito all'infortunio occorso al Tour de France, sta procedendo per il meglio. Nibali, ovviamente, non è in una buona condizione atletica dopo l'incidente e il periodo di stop, ma alla Vuelta ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà la Vuelta a España! Recupero lampo dello Squalo - tappa decisiva verso i Mondiali : Vincenzo Nibali parteciperà alla Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto. Ormai è ufficiale: lo Squalo sarà al via della corsa a tappe di tre settimane, appuntamento fondamentale in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma domenica 30 settembre. La decisione è arrivata al termine di una riunione con il suo staff composta dal medico Emilio Magni, da coach Paolo Slongo, dal massaggiatore Michele Pallini e dall’osteopata ...