Ciclismo | Memorial Pantani | tra Nibali e Quintana scatta Ballerini

Ciclismo - a Ballerini il Memorial Pantani 2018 : TORINO - Va a Davide Ballerini , Androni Giocattoli - Sidermec, l'edizione 2018 del Memorial Marco Pantani - Gran Premio Sidermec , che si è disputato oggi con partenza da Castrocaro Terme e Terra del ...

Ciclismo Cup – Un weekend a due ruote appassionante col Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Il Memorial Pantani, il Trofeo Matteotti e l’ultima tappa dell’Italian Fixed Cup: appassionanti appuntamenti a due ruote nel weekend Al via un altro weekend di grande sport da non perdere per tutti gli appassionati di Ciclismo, grazie alla produzione e distribuzione di PMG Sport. Prosegue infatti la Ciclismo Cup 2018, il circuito organizzato dalla lega Ciclismo Professionistico, prodotto e distribuito da PMG SPORT, che ...

Ciclismo - Memorial Pantani 2018 : ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per Aru - Cataldo - Brambilla e Formolo. C’è anche Nibali! : Va in scena sabato 22 settembre il Memorial Pantani 2018, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela essere una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Ciclismo ad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ...

Ciclismo - Memorial Pantani 2018 : ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per Aru - Cataldo - Brambilla e Formolo. C’è anche Nibali! : Va in scena sabato 22 settembre il Memorial Pantani 2018, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Ciclismo ad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ascese ...

Ciclismo - Memorial Pantani 2018 : programma - orari e tv : Sabato 22 settembre si svolgerà il Memorial Pantani 2018, corsa ciclistica su strada organizzata dal Gs Emilia con partenza da Castrocaro Terme e Terra del Sole e arrivo a Cesenatico, per un totale di 199,8 km. Ad una settimana di distanza dall’appuntamento con i Mondiali di Innsbruck, diversi corridori parteciperanno per testare la propria gamba, infatti l’organizzazione ha deciso di rendere il percorso più impegnativo, inserendo ...