Chirurgia | tecnicamente riuscito il primo trapianto di faccia al Sant’Andrea di Roma

(Di domenica 23 settembre 2018) Terminato alle 5 di ieri mattina “l’intervento diallogenicole effettuato presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di. L’operazione èriuscita“, riferisce il bollettino medico emesso al termine dell’intervento, compiuto su una paziente di 49 anni, affetta da neurofibtosi di tipo I, una malattia genetica che interessa manifestazioni a livello cutaneo, oculare e nervoso. Ilè stato reso possibile grazie ad una donatrice di 21 anni. “L’équipe, composta da chirurghi e anestesisti, coadiuvati da infermieri strumentisti che si sono alternati in sala, ha operato complessivamente per 27 ore. Sottoposta a terapia immunosoppressiva antirigetto, la paziente è attualmente in coma farmacologico indotto e rimarrà in isolamento presso la Terapia Intensiva. La prognosi è ...