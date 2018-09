Fabio Fazio/ Torna su Rai 1 con “Che tempo che fa” : Carlo Cottarelli sarà un arbitro laico : Fabio Fazio in un'intervista a "Che tempo che fa" ha sottolineato come subito ci saranno tantissime sorprese per i telespettatori di Rai Uno. Chi saranno i primi ospiti?(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:16:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...