Che Tempo che fa | gli Ospiti di Stasera 23 settembre 2018

Manovra - Conte : “Ho piena fiducia in Tria. PolemiChe lasciano il tempo Che trovano” : “Ho piena fiducia in Tria e in tutti coloro che stanno lavorando alla Manovra. Ho sentito alcune Polemiche ma lasciano il tempo che trovano”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fiducia nel ministro Giovanni Tria. Una domanda che arriva alla luce del polverone mediatico sollevato dalla pubblicazione dell’audio del portavoce del ...

Che Tempo Che Fa 2018 : dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : CHE Tempo CHE FA 2018 dove vedere. Torna anche quest’anno da domenica 23 settembre 2018 il programma di Fabio Fazio su Rai 1. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI TUTTI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Che Tempo Che Fa 2018 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica Che Tempo Che Fa va in onda la domenica in prima serata su ...

Che Tempo Che Fa : anticipazioni e ospiti 23 settembre 2018 : Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 23 settembre 2018 su Rai 1 in prima serata alle 20:35. Fabio Fazio come sempre sarà al timone del programma. Al suo fianco l’elegante Filippa Lagerback e l’ironica Luciana Littizzetto. Lo show accoglierà come sempre i protagonisti della scena italiana e internazionale. La formula non cambia, a parte la novità della presenza fissa del professor Carlo Cottarelli, Direttore ...

Programmi TV di stasera - domenica 23 settembre 2018. Che Tempo che fa o Non è L’Arena? : Massimo Giletti, Non è L'Arena Rai1, ore 20.35: Che tempo che fa Ospite della prima puntata, oltre a Carlo Cottarelli, sarà la Senatrice a vita Liliana Segre che porterà la sua testimonianza nei giorni in cui ricorre l’80simo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia. Inoltre, a pochi giorni dal suo 42esimo compleanno, ci sarà Francesco Totti. Protagonisti dello spazio dedicato alla musica saranno Takagi & ...

Che Tempo CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Fabio Fazio parte con Francesco Totti : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:13:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018 - 19 - prima puntata : ospiti Liliana Segre e Francesco Totti : Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.prosegui la letturaChe Tempo che Fa 2018 - ...

Matilde Gioli/ Al cinema con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto (Che Tempo che fa) : La bella Matilde Gioli recita al fianco di Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto in "Ricchi di fantasia". L'attrice sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Paolo Calabresi/ Al cinema con “Ricchi di fantasia” (Che Tempo che fa) : Paolo Calabresi è tra i protagonisti del film “Ricchi di fantasia” di Francesco Micciché. L'attore sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Alessandro Miressi/ Re dei 100 metri stile libero a 19 anni (Che Tempo che fa) : Alessandro Miressi, a 19 anni, ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero agli Europei di nuoto a Glasgow. Il giovane atleta sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Francesco Facchinetti/ Grande successo al timone di Miss Italia 2018 (Che Tempo che fa) : Questa sera, domenica 23 settembre, Francesco Facchinetti sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa insieme a Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Carlotta Maggiorana/ Miss Italia 2018 : “Mi piacerebbe fare un film con Meryl Streep” (Che Tempo che fa) : Carlotta Maggiorana, neo-eletta Miss Italia 2018, siederà al tavolo di Che tempo che fa durante la prima puntata in onda questa sera, domenica 23 settembre, su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Pippo Baudo/ L'attentato della mafia del 1991 scampato per caso : lo volevano morto (Che Tempo che fa) : Pippo Baudo sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, di Fabio Fazio, in onda questa sera domenica 23 settembre alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Fabio Rovazzi/ E Mamma Beatrice : Che rabbia quando lascio' il liceo per fare il cantante! (Che Tempo che fa) : Fabio Rovazzi, dopo il successo del suo ultimo singolo "Faccio quello che voglio", sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:21:00 GMT)

Francesco Totti/ Video - l'ex capitano della Roma compie 42 anni e pubblica un libro (Che Tempo che fa) : Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:18:00 GMT)