Che tempo che fa | anticipazioni prima puntata del 23 settembre su Rai 1

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...

De Luca - un altro schiaffo al Pd : «Imbecilli Che perdono tempo» : «Il secondo mandato viene dopo, non vi date preoccupazioni. Non fate come qualche imbecille del Pd che per fare un po' di ammuina interna fa perdere solo tempo. Chi è? Ve lo dico a...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare una notte in più a Salonicco causa maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida ...

Previsioni Meteo - Equinozio d’Autunno con bel tempo prevalente - salvo qualChe disturbo locale : Previsioni Meteo – Lo avevamo annunciato un fine settimana con bel tempo prevalente ed eccolo arrivato. Il passaggio di consegna tra la stagione estiva e quella autunnale, correndo proprio la notte prossima l’Equinozio d’Autunno, finirà con l’essere in gran parte contrassegnato da connotati tipici della bella stagione. A dire il vero, dato che a prendere la scena sarà tra poche ore l l’autunno, la nuova stagione ha comunque voluto dare un ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Fabio Basile - è tempo di fare i fatti. Che sfida nei -73 kg! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

'Premiati con Tempo' : il nuovo concorso Che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis : 'Premiati con Tempo': il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis 'Premiati con Tempo': il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora temporali e piogge anChe intense al centro-sud : La giornata di domani vedrà il vortice depressionario formatosi sul Tirreno insistere, con piogge e temporali, sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo sulle due Isole Maggiori. Ecco il...

'Che bello sarebbe staccare il piede dall'acceleratore riprendendoci il nostro tempo' : Il cristiano dovrebbe dare delle risposte analizzando la realtà dei nostri tempi: stiamo andando veloci con la scienza, la tecnologia, ma a rilento e faticosamente con le nostre coscienze. Cerchiamo ...

Salvini e Di Maio : finché tempo non ci separi : Tensioni e polemiche. Ma alla fine i due vicepremier fanno sempre pace. Perché conviene a entrambi per i loro progetti a medio e lungo termine. Matteo, infatti, vuole strutturare meglio la Lega. Luigi,...

Che noia alla tv/ Tempo d'archiviare anChe Miss Italia : una formula vuota : Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana dalle Marche, eppure i social ieri incoronavano Miss per la seconda volta, dopo dieci anni, lei. L'ultima diva di Salsomaggiore, oggi stimata attrice, ...

Il mistero della casa del tempo : Cate BlanChett e Jack Black nel trailer italiano del nuovo film di Eli Roth : Qui il nostro scoprirà un mondo pieno di magie e misteri: lo zio, in verità, è infatti un mago alle prese con una missione segreta assieme alla sua migliore amica, Mrs. Zimmerman , Blanchett, ! Il ...

Previsioni meteo : si accendono diffusi temporali anChe oggi sulla penisola : Un’alta pressione, sì presente su buona parte del nostro bacino, ma non affatto salda, specie in corrispondenza dell’Italia, sta permettendo infiltrazioni di aria fresca da ovest, specie alle medie quote, in grado di esaltare la convenzione dal basso e di arrecare diffusi temporali su molte regioni. Particolarmente esposta alla moderata circolazione instabile è la Sardegna, che è anche la regione più prossima all’area con defaillance pressoria, ...

Alle 21 è tempo di Eurolive e del nostro Q&A : "Videogiochi : i limiti Che non si possono superare" : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

L'artista calabrese Angelo Ventimiglia all'Italian Contemporary Art di Chengdu : ... definito artista metamorfico, si ispira alla sua terra, la Calabria, una terra solida, fertile, selvaggia che trasuda storia e conserva le tracce di un passato fra i più gloriosi al mondo. Un ...