Che Tempo che Fa 2018-19 | prima puntata | Amore e Capoeira

GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA/ Il triplo disco di platino per Amore e Capoeira (Che Tempo che fa) : GIUSY FERRERI e TAKAGI & KETRA saranno gli ospiti musicali della prima puntata di Che tempo che fa. Il trio ha conquistato tutte le classifiche con la hit estiva "Amore e Capoeira".(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Luciana Littizzetto : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

Maltempo - in arrivo freddo e raffiChe di vento/ Ultime notizie : allerta gialla in quattro regioni : Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:43:00 GMT)

Che Tempo CHE FA 2018/ Anticipazioni e ospiti : l'appello di Luciana Littizzetto #chemaritochefa : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

LILIANA SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le leggi razziali tra l'indifferenza (Che Tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Che Tempo che fa 2018/ Anticipazioni e ospiti : Francesco Totti e la sorpresa con Antonello Venditti : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:56:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI/ Le anticipazioni del libro e le parole all'addio al calcio (Che Tempo che fa) : FRANCESCO TOTTI, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:24:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Francesco Totti : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

CARLO COTTARELLI/ Si aspetta una manovra con il deficit contenuto (Che Tempo che fa) : L'ex commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica CARLO COTTARELLI sarà ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, da stasera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:54:00 GMT)

Che Tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

Che Tempo che fa - Fabio Fazio pubblica la scaletta con gli ospiti : mistero - cancella un nome : A poche ore dalla diretta della prima puntata di Che tempo che fa, Fabio Fazio su Twitter pubblica la lista degli ospiti previsti in scaletta. Tra gli altri c'è il presidente della Liguria Giovanni ...

Che Tempo che fa : gli Ospiti di Stasera 23 settembre 2018 : Dalla politica allo sport con il campione Francesco Totti . L'ex capitano della Roma, oggi tra i dirigenti del club giallo-rosso, si racconterà ai microfoni di Fazio in una speciale intervista, ...

Manovra - Conte : “Ho piena fiducia in Tria. PolemiChe lasciano il tempo Che trovano” : “Ho piena fiducia in Tria e in tutti coloro che stanno lavorando alla Manovra. Ho sentito alcune Polemiche ma lasciano il tempo che trovano”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia rispondendo a chi gli chiedeva se avesse fiducia nel ministro Giovanni Tria. Una domanda che arriva alla luce del polverone mediatico sollevato dalla pubblicazione dell’audio del portavoce del ...