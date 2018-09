Che cos’è l’amore? Per gli italiani resta sempre la mamma

Cos’è l’anedonia? La subdola malattia psichica Che ha portato il figlio di Lory Del Santo al suicidio : Lory Del Santo racconta il suo dolore per il suicidio del figlio e le svela circostanze psichiche che hanno portato Loren a togliersi la vita: ecco cos’è l’anedonia, la malattia di cui soffriva il 19enne Dopo le anticipazioni dell’intervista di Lory Del Santo a Silvia Toffanin, rese note sui siti di gossip nei giorni scorsi (VEDI QUI), è andata in onda la puntata di ‘Verissimo’ con l’ex soubrette del ...

Che cos’è l’equinozio d’autunno - e quando cade quest’anno : È il momento in cui l'estate lascia il posto all'autunno, e nel 2018 arriverà a notte fonda The post Che cos’è l’equinozio d’autunno, e quando cade quest’anno appeared first on Il Post.

Che cos’è l’inositolo - la vitamina che aumenta la fertilità : Spesso quando si affronta il tema della gravidanza si sente parlare di inositolo, la vitamina che aumenta la fertilità. Si tratta in particolare di una molecola, denominata vitamina B7, che si è rivelata molto efficace per trattare la sindrome dell’ovaio policistico, per questo motivo sarebbe utile per le donne che cercano una gravidanza. L’inositolo è un nutriente essenziale per il benessere dell’organismo. Si assume tramite ...

In Italia Google Pay : cos’è - funzionamento - banChe e carte supportate : Disponibilità avvenuta per Google Pay in Italia: il sistema di pagamenti mobile, tra l'altro contactless, del colosso di Mountain View è finalmente arrivato anche presso il nostro mercato, così da permettervi di acquistare nei negozi fisici, ma anche online o tramite le varie applicazioni. In questo modo, come succede con PayPal, eviterete di comunicare direttamente i dati delle vostre carte di credito, riducendo al minimo i rischi di frode. Al ...

Sindrome di Asperger - Che cos’è la malattia di cui soffre Susanna Tamaro : «Soffro della Sindrome di Asperger, è questa la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa». In un brano del suo nuovo libro Il tuo sguardo illumina il mondo (Solferino, 208 pagine, 16,50 euro) in uscita il prossimo 20 settembre, pubblicato sul Corriere della Sera la scrittrice Susanna Tamaro racconta della malattia con la quale combatte fin da bambina. «All’epoca della mia infanzia- rivela la ...

Che cos’è il suicidio razionale? : Tra esperti e scienziati si parla sempre di più chi decide di morire senza essere malato, ma per evitare la vecchiaia e le sue conseguenze più ordinarie The post Che cos’è il suicidio razionale? appeared first on Il Post.

Ocfentanil : cos’è e perchè è così pericoloso : Dopo il decesso di un 39enne milanese nell’aprile 2017 per overdose, martedì il sistema di allerta precoce dell’Istituto Superiore di Sanità ha diramato un’allerta di grado 3. Parliamo di una droga sintetica che solo nel 2016 ha causato negli Usa 19 mila decessi, secondo i dati del Centro peer il controllo e la prevenzione delle malattie americano. A morire per overdose di Ocfentanil star americane come Prince e Tom Petty. A quasi un anno ...

Cos’è la masChera per il viso a base di sangue usata da Kim Kardashian e i pericoli : La nuova ossessione delle star, decisamente pericolosa, si chiama Vampire Facial ed è una maschera per il viso a base di sangue. A lanciare la moda è stata Kim Kardashian, che su Instagram ha condiviso alcune foto durante il trattamento effettuato in una celebre Spa di Los Angeles. Da quel momento la vampire facial è diventata virale e tantissime donne in tutto il mondo hanno deciso di provare questo rimedio di bellezza che promette di regalare ...

Cos’è l’eroina sintetica Che ha causato una morte a Milano : È passato ben più di un anno prima che il Sistema nazionale di allerta precoce (Snap) dell’Istituto superiore di sanità lanciasse un’allerta di grado 3, il più alto, per la morte (avvenuta nell’aprile 2017 a Milano) di un uomo di 39 anni, dovuta a un’overdose di una eroina sintetica. Fatto che segna il primo caso di decesso nel nostro Paese. Dall’allerta, la cui divulgazione sul web era stata vietata, emerge ...

Cos’è il brodo di ossa? E perché la gente lo beve? : Incredibilmente genuino, sano e ricco di proprietà benefiche: è il brodo di ossa, un vero e proprio toccasana per il corpo. Non sono pochi gli influncer che spesso si immortalano sui propri canali social con in mano una tazza o una ciotola di brodo di ossa. Certo, il nome non sembra essere di certo rassicurante, ma in realtà questo brodo è un vero concentrato di elementi nutritivi. A confermarlo è anche l’attrice Gwyneth Paltrow che l’ha ...

Che cos’è la malattia di Lyme di cui ha sofferto Avril Lavigne : «Avevo accettato la morte e sentivo il mio corpo spegnersi. Mi sentivo come se stessi affogando. Incapace di respirare». A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo “Head above wear” in programma per il prossimo 19 settembre, la pop star Avril Lavigne in una lettera aperta ai suoi fan annunciata su twitter e pubblicata sul suo sito parla della sua lotta contro la malattia che per un lungo periodo l’ha costretta a stare lontana dalle scene ...

Che cos’è il Museo Archeologico di Taranto - il museo della Magna Grecia “dimenticato” da Di Maio : Il MarTa - museo Archeologico di Taranto esiste dal 1887 ed è uno dei più importanti musei archeologici al mondo. Al suo interno reperti dal valore inestimabile come gli Ori di Taranto e non solo. Una storia di 131 anni finita nel calderone delle polemiche del giorno, dopo la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio da Bianca Berlinguer a "Cartabianca".Continua a leggere

Dragon Breath - il dolce a base di azoto liquido Che spopola negli USA : cos’è e perché fa male : Il dolce a base di cereali trasforma i bimbi in "draghi" grazie all'aggiunta di azoto liquido. Proprio per questo è estremamente pericoloso. Tanto che la FDA in USA ha già lanciato l'allarme dopo la segnalazione di diversi casi di lesioni alla pelle e agli organi interni.Continua a leggere

Cos’è la Cherofobia - la paura di essere felice : Al mondo esistono diverse fobie e che ci crediate o meno c’è anche quella di chi ha paura di essere felice nella vita. Gli anni Duemila hanno portato con sé una nuova carica di paure nella generazione dei Millennials. Forse a causa della crisi economica o della crescente spettacolarizzazione delle vite – messe in bella mostra sulle piattaforme web – sempre più persone vivono costantemente nell’ansia di non essere all’altezza delle aspettative. I ...