Champions League | Cantù passa al secondo turno preliminare

Basket - Champions League 2018-2019 : la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno : Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi. Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono ...

Serie A - Kessié : 'Milan - dobbiamo andare in Champions League' : Siamo pronti a dare tutto - ha esordito Kessi a Sky Sport - per qualificarci in Champions League, è il nostro obiettivo. Gattuso? Una grande persona prima che un grande allenatore. Lui è davvero ...

Problemi NOW TV e Sky Go del 19 settembre (Champions League) : il comunicato ufficiale : I recenti Problemi NOW TV e Sky Go, che ad alcuni clienti hanno impedito la regolare fruizione delle scorse partite di Champions League, hanno lasciato un po' di amaro in bocca. La storia potrebbe presto ripetersi? Non sappiamo dirvi per quel che riguarda la piattaforma digitale del noto servizio satellitare (a cui comunque dovrebbe essere riservato lo stesso destino del servizio gemello a pagamento), ma per la Internet TV di Sky non dovrebbero ...

Champions League - la top 11 UEFA dopo la prima giornata : la Juventus la più rappresentata con 4 calciatori : Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi della Champions League e, come di consueto, la UEFA ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa. Chi si aspettava fosse il Barcellona ...

Champions League - Cantù supera lo Szolnoki di un soffio : ROMA - La Red October Cantù, dopo aver visto il tiro finale di Vojvoda finire sul ferro, tira un forte sospiro di sollievo e sconfigge 69-68 gli ungheresi dello Szolnoki Olaj nel match di andata del ...

Basket - Champions League 2018-2019 : a Cantù l’andata del primo turno preliminare - Szolnoki Olaj sconfitto per 69-68 : Il primo assaggio d’Europa della stagione 2018-2019, per quanto riguarda l’Italia, lo regala la Red October Cantù. All’esordio in Basketball Champions League, nell’andata del primo turno preliminare, la formazione allenata da Evgeny Pashutin supera con difficoltà gli ungheresi dello Szolnoki Olaj. Il 69-68 finale è frutto, per la formazione di casa, dei 19 punti di Frank Gaines (con 5/8 da 3), dei 16 di Gerry Blakes e ...

Champions League - la Bild sfotte Ronaldo : E il filmato di mercoledì sera ha fatto il giro del mondo lasciando più di qualche dubbio sul suo operato.

Champions League - cosa rischia CR7 : da una a tre giornate - ma... : Dipenderà da come verrà giudicato l'episodio: il verdetto il 27 settembre. L'ipotesi di una sanzione minima si fa strada

Risultati importanti per le reti Rai e per l'emittente satellitare, per quanto riguarda la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Champions League - Cristiano Ronaldo 'rosso' di rabbia : Ventinove minuti. Tanto è durata la prima partita di Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. I bianconeri sono scesi in campo, ieri, per l'esordio nella massima competizione europea al Mestalla per sfidare i padroni di casa del Valencia: 2 a 0 il risultato finale per la squadra di Torino. Ma a far parlare è stato l’esordio nero di CR7 con l'espulsione decretata dall’arbitro tedesco Brych (dopo il consulto con ...

Inter - Adriano elogia Icardi per il gol in Champions League : si attende il rinnovo : Dopo la gara di Champions League contro il Tottenham, Mauro Icardi ha ricevuto numerosi complimenti per la partita disputata e per la rete. Uno tra tutti spicca maggiormente ed è quello dell'ex imperatore nerazzurro, Adriano Leite Ribeiro. Quest'ultimo, sui social, ha ricordato con molta emozione il suo primo gol con la maglia Interista in europa, una rete che arrivò contro il Basilea il 24 agosto 2004. Allora la partita terminò 1-1 e quello fu ...

Champions League Fase a Gironi: Risultati, classifiche e prossimo turno. E' iniziata la Champions League 2018-19 di calcio con la prima Fase

Champions League : James Rodriguez - il gesto fa infuriare i tifosi del Benfica : Primi sorrisi in Champions League per il Bayern Monaco di Niko Kovac che, vincendo 2-0, ha espugnato il da Luz di Lisbona. Di Robert Lewandowski e Renato Sanches le reti che hanno fatto inginocchiare il Benfica al cospetto dei tedeschi, avvio di girone promettente per i campioni di Germania che nella seconda giornata (del prossimo 2 ottobre) sfideranno l'Ajax. Match già importante per gli uomini di Kovac che, insieme agli olandesi, guidano il ...

Champions League - l’espulsione di Ronaldo non scoraggia i bookies : Juve ancora favorita per la vittoria : Nonostante il rosso al portoghese, i bookmakers sono convinti che la Juventus sia la candidata principale alla vittoria della Champions Anche senza Cristiano Ronaldo, espulso per un’ingenuità dopo mezz’ora, la Juventus sbanca Valencia nel debutto in Champions League. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forza e carattere (coronata da un rigore parato da Szczesny al 96′) che ha consolidato la posizione ...