Cent' anni di Solitudine | dentro l' officina letteraria di García Márquez

Da Atreju a Fiuggi - un Centrodestra a tre piani che Salvini vuole cannibalizzare alle Europee : Mentre Salvini ha già da tempo aderito al movimento di Bannon che punta a riunire i sovranisti di tutto il mondo. Insomma, uno scenario triplice che si tiene insieme su un equilibrio più che precario.

In moto finisce contro un'auto - muore Centauro di 43 anni : Ancora sangue sulle strade milanesi. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente accaduto venerdì sera a Cogliate. Il centauro stava percorrendo viale Piave quando si è scontrato, per ...

Il Centro didattico naturalistico di Basovizza compie 10 anni : “educazione ambientale è fondamentale” : Il Centro didattico naturalistico di Basovizza compie 10 anni e apre le porte alle scuole per mostrare ad alunni e insegnanti come funziona un ecosistema e come si puo’ difendere l’ambiente. Il progetto si chiama Scoprinatura ed e’ stato presentato oggi in Regione dall’assessore alle Risorse forestali, Stefano Zannier, assieme all’ispettore Diego Masiello e al maresciallo Anastasia Puric del Corpo forestale ...

Maltempo - ciclone sul Tirreno : bomba d’acqua provoca danni e disagi a Caserta - 49mm in Centro : Una bomba d’acqua si e’ abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti. Il capoluogo e’ rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz’ora, in cui sono caduti ben 49mm di pioggia; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne ...

A 2 anni dal terremoto il Centro di Camerino è inaccessibile. E il governo se ne infischia : Ho parlato col sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui. È disperato. A più di due anni dal terremoto, il centro della città è ancora inaccessibile, il personale del Comune non basta a smaltire le pratiche per la ricostruzione, il governo si guarda bene dal dare linee guida a riguardo, la sovrintendenza stenta a dire quali edifici vanno demoliti, e via elencando. Pasqui resiste solo per senso del dovere e per l'amore ...

InnoCente scarcerato dopo 27 anni grazie ai suoi disegni di campi da golf : Valentino Dixon, un uomo in carcere per un omicidio che non ha mai commesso, è riuscito a dimostrare la sua innocenza solo grazie alla notorietà che ha ottenuto disegnando campi da golf.Continua a leggere

Cento opere per 50 anni di carriera : Marina Abramovic si mette in mostra a Firenze : Oltre 100 opere tra dipinti, video, installazioni e performance: è ' The Cleaner ' , prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista di origine serba Marina Abramovic, dal 21 settembre al 20 ...

Aston Martin DBZ Centenary Collection - L'inedita DBS GT e la DB4 GT per celebrare i 100 anni di Zagato : La Aston Martin ha voluto celebrare in anticipo i 100 anni della Zagato che ci festeggeranno nel 2019 creando la DBZ Centenary Collection. Si tratta di uno dei pacchetti più costosi e speciali mai proposti sul mercato: due vetture di altissimo livello costruite in 19 coppie, che saranno proposte a 6 milioni di sterline tasse escluse, pari a 6,76 milioni di euro. Si vendono solo al paio. Le vetture, non vendute singolarmente, sono quanto di ...

Manchester City - Olga e Vera le tifose che hanno Cent’anni : Serena Williams ha sugli spalti, a seconda del torneo, Gigi e Bella Hadid oppure le duchesse di Cambridge e Sussex. Melissa Satta e Federica Nargi vanno in tribuna per il Sassuolo. Sugli spalti del Manchester City ci sono Olga e Vera. Chi sono vi chiederete: veline, meteorine, modelline? No, appartengono a tutt’altra categoria: le centenarie. https://twitter.com/ManCity/status/1040973336132632577 Insieme fanno 200 anni tondi e sono fedeli ...

Nubifragi in Emilia : vasti allagamenti e danni a Cento - nel ferrarese : Forti temporali al centro-nord, vasti allagamenti nel ferrarese. Le immagini da Cento. Come previsto l'arrivo dell'aria più fresca alle alte quote sta determinando tanta instabilità sulla nostra...

Quota 100 a 62 anni - i potenziali beneficiari : “Subito in pensione 200mila tra doCenti e personale Ata” : Secondo uno studio dell'Anief dei 660mila possibili beneficiari della Quota 100, quasi un terzo sarebbe personale scolastico...

Al via l'International Summer School "Giambattista Vico" : per i 350 anni dalla nascita - doCenti e studenti da tutto il mondo in Cilento : ... piccolo borgo cilentano dove sorge il castello nel quale il filosofo napoletano visse per ben nove anni in qualità di precettore della famiglia Rocca e scrisse la celebre opera "Scienza Nuova". La ...

Milano - morto per un selfie a 15 anni : precipita dal tetto del Centro commerciale : Tragedia a Sesto San Giovanni. Un 15enne ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa 25 metri in un condotto di aerazione nel centro commerciale Sarca. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di Cusano Milanino sarebbe salito per gioco nella serata di sabato, attorno alle 22:30, sul tetto del grande magazzino: era in compagnia di un gruppo di amici che hanno poi raccontato di un selfie per immortalare la conquista della ...

Milano - tragico gioco sul tetto del Centro commerciale : muore ragazzo di 15 anni : Milano - È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale «Sarca» di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune...