C' è chi vuole il Csm a sorteggio E non è una follia Ecco perché

L'M5s vuole cambiare la legge elettorale : ecco la "taglia ammucchiate" : L'obiettivo è quello di eliminare le coalizioni di liste civiche nei comuni e nelle Regioni: la proposta di legge è stata...

Mediaset - Berlusconi : “Governo vuole tetti pubblicitari che la farebbero chiudere il giorno dopo” : “Hanno annunciato misure sui tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo”. Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non usa mezzi termini definendo l’esecutivo “nemico delle imprese”. L'articolo Mediaset, Berlusconi: “Governo vuole tetti pubblicitari che la farebbero chiudere il giorno dopo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il M5s vuole abolire il numero chiuso per l’ingresso a Medicina : Il ministro della Salute Giulia Grillo fa sapere di ritenere non adeguata la normativa attualmente in vigore e spiega che ci saranno provvedimenti del governo nei prossimi mesi: "La norma attuale non è meritocratica, molto meglio il modello francese che prevede una selezione serrata successivamente all'entrata".Continua a leggere

Salvini ad Atreju : tra tripudio e diffidenze. Sospetti in platea : "Non ha chiarito se vuole le liste bloccate alle europee..." : "Ho firmato un contratto per 5 anni e non sono solito togliere la parola data". La platea di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, si raffredda quando dal palco Matteo Salvini giura fedeltà al governo con il M5s. Giorgia Meloni in prima fila ha un sorriso tirato. Un misto di tripudio di folla (e di media, vista la presenza di tanti giornalisti stranieri) e tanta diffidenza accolgono il vicepremier leghista questa mattina ...

La Corsica vuole la sua nazionale : "Faremo richiesta alla Fifa" : La Corsica ha tutte le intenzioni di chiedere ufficialmente alla Fifa l'affiliazione per avere una propria nazionale riconosciuta dal massimo organismo mondiale del calcio. La piccola isola del ...

CASERTA " Pronto il bando 'salva-stagione' - chi vuole gestire il teatro deve presentare anche un cartellone di spettacoli con le date : Il bando non prevede alcun esborso economico da parte del Comune di CASERTA che, quindi, si impegna solo a cedere il teatro nelle giornate degli spettacoli ed in altre date concordate con il soggetto ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : “Via da Schengen chi non vuole Frontex” : «Quelli che ci spiegano che l’Europa non è capace di mettersi d’accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l’Italia...

Appscope - un negozio online per chi non vuole scaricare app : Nel sito si possono trovare applicazioni di musica, sport, giochi, notizie e per lo shopping. Anche Uber è presente e i social network più famosi come Twitter e Instagram e, forse, in futuro Facebook ...

Grande Fratello Vip - la voce clamorosa su Francesco Monte : lo smacco di Ricci - chi lo vuole nel reality : L'ex naufrago dell'Isola dei famosi, Francesco Monte , farà parte del cast del Grande Fratello Vip. Eppure sul suo nome nei giorni scorsi erano scoppiate ferocissime polemiche, tutte sviluppate nel ...

Calenda - “estinzione Pd? Mai detto. Ci vuole uno psichiatra”/ Renzi e Gentiloni “non si parlano dal 4 marzo” : Caos Pd, Calenda annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno psichiatra come segretario". Martina, "ora basta": ex Ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:10:00 GMT)

'chiesa - c'è anche il Chelsea : lo vuole Sarri' : ROMA - Arrivano anche le sirene inglesi per Federico Chiesa . Secondo il 'Daily Express', il promettente esterno della Fiorentina sarebbe stato richiesto da Maurizio Sarri e già a gennaio il Chelsea ...