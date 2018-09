C' è calcio anche alla fine del mondo

Novità nel calcio : dirette delle partite in streaming ma anche scommesse : Ovviamente a fare la parte del leone è sempre il calcio, lo sport preferito dagli italiani anche a livello di giocate e soprattutto le scommesse sulla serie A . Buona parte di questa crescita è ...

calciomercato Napoli - super offerte alla Fiorentina : possono rientrare anche contropartite : 1/6 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Auto finisce fuoristrada : muore Davide Artale - team manager del Siracusa calcio. Ferito anche il portiere : Lutto nel mondo del calcio . Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale in contrada Spinagallo , a quindici chilometri da Siracusa: nell'...

Manchester City - Silva e l'odissea del piccolo Mateo : 'Mesi difficili - il calcio è stato una via di fuga' : Giorni difficili, ora il sorriso: quello di David Silva e del piccolo Mateo, nato prematuro di cinque mesi a fine 2017 e capace di superare una vera e propria odissea. Dopo aver trascorso il periodo ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Germania-Francia finisce a reti bianche : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

calcio - Berlusconi vuole il Monza. Con lui anche Galliani : ... Galliani, monzese doc, venne invece coinvolto da Silvio Berlusconi per diventare il capo-azienda del Club che sarebbe divenuto il più titolato al mondo. Fra pochi giorni, il figlio di Felice, Nicola ...

Salvini : «Troppi stranieri anche nel calcio». Il vicepremier interviene dopo la denuncia del ct Mancini : Un appello nazionale. Di più, un vero e proprio grido d?allarme che ha ricevuto l?immediato consenso di Matteo Salvini. «Prima gli italiani» ha sentenziato il ct...

Ventura aspetta una chiamata : "Ho voglia di calcio - ripartirei anche dalla Serie B" : "Dopo Italia-Svezia non vado più all'Ikea", ci scherza su l'ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, che...

Caos calcio - nove mesi spesi male - neanche Cristiano Ronaldo ci può rialzare : ... spesso erano soldi del Monòpoli, ma non sottilizziamo, , abbiamo visto nelle prime giornate campi, come quelli di Reggio Emilia o di Bologna, da quarto mondo, dove giocare decentemente è ...

calciomercato Torino - saluta anche Ljajic : è rivoluzione in attacco : 1/9 Marco Alpozzi/LaPresse ...

calciomercato Roma : il Manchester United su Lorenzo Pellegrini : Calciomercato Roma – Mentre i tifosi della Roma provano a metabolizzare il trasferimento di Kevin Strootman al Marsiglia, avvenuto per una somma di 25 milioni più 3 di bonus, il centrocampo dei giallorossi continua ad essere oggetto delle attenzioni di diversi club. Stavolta è il Manchester United ad aver adocchiato uno dei pezzi pregiati dello scacchiere di Di Francesco: si tratta di Lorenzo Pellegrini, 22enne interno di centrocampo ...

calcio - il Manchester sconfitto dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti : “Portate rispetto” : Dopo al sconfitta subita dal Tottenham, il ct del Manchester, Josè Mourinho, se la prende con i giornalisti in sala stampa. “Tre sono i gol subiti, ma tre sono anche le Premier che ho vinto. Più di tutti gli altri 19 manager messi assieme. Portatemi rispetto” ha detto prima di abbandonare la conferenza stampa furioso L'articolo Calcio, il Manchester sconfitto dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti: “Portate ...