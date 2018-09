Casalino | M5S | congiura del Sistema contro il reddito di cittadinanza

Caso Casalino - M5S e la sindrome dell'assedio : grand commis tutti col Carroccio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ribadisce piena fiducia ai suoi collaboratori e lo mette per iscritto, ma tocca poi al presidente del Consiglio difenderlo a spada tratta. Così fanno poco dopo ...

SCUOLA/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere" : "Obbediscano o li cacciamo", ha detto dei tecnici del Mef Rocco Casalino (M5s). Il suo sfogo, sommerso dalle critiche, contiene però un'importante verità. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. PersicoSCUOLA/ La prima lezione (ai prof) di C.S. Lewis per cominciare bene, di G. Zappa

Luciano Nobili - PD - : 'Audio Casalino diffuso apposta da M5S per avere alibi' : Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito dell'Audio del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino diffuso oggi da Repubblica, scrive su Facebook : 'non credo che il minaccioso ...

DI MAIO E DI BATTISTA CON ROCCO Casalino : “NEI MINISTERI C'È CHI REMA CONTRO”/ Audio - M5s blinda il portavoce : ROCCO CASALINO, messaggio Audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Casalino : 'Al Mef trovino i soldi o li cacciamo'. Ira Pd - M5S lo difende. Giorgetti : non può cacciare nessuno : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

"C'è chi rema contro" - M5S blinda Casalino : Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno al portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino, finito nuovamente al centro delle polemiche dopo la diffusione sulla stampa della registrazione ...

M5s difende Casalino - 'nei ministeri c'è chi rema contro' : Scoppia la polemica dopo la diffusione di un messaggio in cui il portavoce del premier annuncia 'megavendetta' contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo -

Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5S lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5S lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...

Casalino : 'Al Mef trovino i soldi o li cacciamo'. Il Pd attacca - M5S lo difende : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

Il M5s difende Casalino : "Nei ministeri c'è chi rema contro" : "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del Movimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse". La difesa parte da un post pubblicato questa mattina sul Blog delle Stelle. I vertici del Movimento 5 Stelle si schierano compatti al fianco del portavoce del presidente del Consiglio dopo la diffusione della registrazione di un ...

Audio di Casalino : «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo». Il Pd attacca - M5S lo difende : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra...