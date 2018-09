CARLO COTTARELLI Si aspetta una manovra con il deficit contenuto Che tempo che fa

Fabio Fazio/ Torna su Rai 1 con “Che tempo che fa” : CARLO COTTARELLI sarà un arbitro laico : Fabio Fazio in un'intervista a "Che tempo che fa" ha sottolineato come subito ci saranno tantissime sorprese per i telespettatori di Rai Uno. Chi saranno i primi ospiti?(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:16:00 GMT)

Deficit e promesse - intervista a CARLO COTTARELLI : "Governo ancora indeciso" : Lega e M5s hanno ancora diversi nodi da sciogliere su "come conciliare un certo obiettivo di Deficit con le promesse che...

Che tempo che fa 2018 : entra nel cast CARLO Cottarelli : Intervistato da Aldo Cazzullo, Fabio Fazio ha rivelato alcune novità sulla nuova edizione di “Che tempo che fa” tra cui l’arrivo di Carlo Cottarelli Cresce l’attesa per l’edizione 2018 di Che tempo che fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio e in partenza da domenica 23 settembre in prima serata su Rai1. Tra le novità della nuova stagione, Fazio ha rivelato anche l’ingresso nella squadra di Carlo ...

CARLO COTTARELLI ospite esclusivo da Fabio Fazio : ma una deroga al contratto gli permette di partecipare a DiMartedì : È di qualche giorno fa la notizia che Carlo Cottarelli sarà ospite fisso di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa, in onda dal 23 settembre su Rai3. Una partecipazione talmente esclusiva che l’economista cremonese ha dovuto declinare l’invito di Bianca Berlinguer al suo Cartabianca, ripartito martedì 11 settembre sempre sulla Rai. Ma fonti interne a Ilfattoquotidiano.it parlano di una deroga al contratto dell’ex ...

Che tempo che fa - CARLO COTTARELLI sarà ospite fisso del talk di Fabio Fazio : “Un’analisi competente è dovere del servizio pubblico” : A fine maggio era stato incaricato dal presidente della repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo governo. Non è andata così. E ora l’ex commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli ha accettato di essere ospite fisso a Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio in onda la domenica sera su Rai 1. “La presenza di Cottarelli è un modo per mettere un punto fermo, per essere laici e oggettivi in un ...

CARLO COTTARELLI : 'Il programma Lega-M5S è semplicemente irrealizzabile' : Se si dovesse ripresentare una nuova crisi economica, come quella del 2011, essa si ripercuoterebbe sulle condizioni delle fasce più deboli della popolazione”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore all'Osservatorio dei Conti Pubblici alla Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli [VIDEO], si è pronunciato sull'ipotesi di realizzazione delle misure economiche contenute nel contratto di governo legastellato Flat Tax, ...

CARLO COTTARELLI - la sciagura sull'economia italiana : 'Così moriremo di spread' : Per il momento l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli , è solo preoccupato per la strada che sta prendendo l'economia italiana. Ma il tempo per passare dalla preoccupazione alla paura non sembra poi così lontano. Già la situazione attuale, con i mercati che cominciano a prendere di mira l'Italia e lo spread ...

Golpe finanziario - CARLO COTTARELLI : 'Se ci attaccano finirà peggio che nel 2011' : Carlo Cottarelli è stato presidente del Consiglio incaricato dal 28 al 31 maggio. Come giudica la politica economica del governo? 'Per un giudizio complessivo bisognerà leggere la legge di bilancio per il 2019 con le previsioni del governo su spesa e tassazione, deficit e debito, Pil e inflazione. ...

CARLO COTTARELLI : 'Eccesso di debito e crisi di fiducia Turchia - rischio contagio per l'Italia' : 'La Turchia è travolta da una profonda crisi di fiducia, la lira turca è crollata rispetto al dollaro e la banca centrale ha portato i tassi di interesse a livelli elevatissimi', scrive Carlo ...