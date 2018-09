Cardinale Sepe | paura a Lourdes | è il secondo malore in tre giorni

Lourdes - paura per il Cardinale Sepe : scivola su gradino dopo la Messa : È scivolato su un gradino mentre stava rientrando in sacrestia dopo aver celebrato Messa ma per l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, non c'è stata alcuna conseguenza. Il porporato è stato ...

San Gennaro - malore per Cardinale Sepe durante la cerimonia. L’omelia : ‘Violenza che coinvolge i bambini è una bestemmia’ : Lieve malore per l’arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, durante la cerimonia per la solennità di San Gennaro. Probabilmente a causa del caldo, il cardinale è sbiancato in volto, anche se non ha voluto lasciare l’altare come invece gli hanno suggerito le persone che lo hanno soccorso. L’arcivescovo, però, non ha potuto portare l’ampolla con il sangue del santo all’esterno del Duomo partenopeo, come avviene ogni ...

A Napoli il sì di due fidanzati con sindrome di down. Il Cardinale Sepe : "Il matrimonio più bello che abbia mai celebrato" : Si sono detti 'sì' nella Basilica di Santa Restituita, nel Duomo di Napoli, sposati dal cardinale Crecenzio Sepe, arcivescovo della città: Loredana e Ferdinando, affetti da sindrome di down, si sono giurati amore 'finché morte non ci separi', coronando il loro sogno d'amore, cominciato tanti anni fa. Si sono conosciuti grazie alla Comunità di Sant'Egidio, durante una colonia estiva."Ferdinando ha cominciato a ...

Torre del Greco - funerali in diretta su Fb per Matteo Bertonati - Antonio Stanzione - Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito Il Cardinale Sepe : «Morti per mano dell'uomo» : NAPOLI -«Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è...

