Caldo estivo agli sgoccioli | a breve temperature giu' di oltre 13°C

Meteo - ultimo Caldo estivo : da lunedì pioggia e temperature in picchiata : Il campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese con sole e caldo estivo ha le ore contate. Da lunedì una nuova perturbazione infatti farà ingresso sulla Penisola portando qualche pioggia ma soprattutto venti freddi che comporteranno un brusco calo delle temperature.Continua a leggere

Ultimo weekend di Caldo estivo - poi temperature in discesa : Roma, 22 set., askanews, - Il campo di alta pressione che ricopre gran parte dell'Europa meridionale proteggerà il nostro Paese anche nella giornata di domenica - affermano i meteorologi del Centro ...

Meteo - ultimo weekend dal sapore estivo : sabato e domenica con sole e Caldo : Secondo gli esperti Meteo avremo un weekend di tempo prevalentemente stabile, con temperature ancora abbastanza alte e sole in gran parte del Paese. Ma poi nelle prossime ore cambierà tutto: a partire da lunedì arriverà il maltempo con nubifragi e grandinate e sarà accompagnato da un crollo termico di 12-15 gradi.Continua a leggere

Caldo estivo sulle regioni del centro nord - ancora temporali al centro sud : Roma - Nelle ultime 24 ore rovesci e temporali localizzati ma intensi hanno interessato parte del centro, Sud ma soprattutto le Isole Maggiori, per l'azione del vortice mediterraneo centrato sul Tirreno centro-meridionale. Non sono mancati locali disagi, allagamenti e smottamenti: allagamenti in particolare nel palermitano, nella zona di Partanna, con traffico in tilt. Problemi anche sul reggino, in particolare nell'autostrada a Reggio ...

METEO - COLPO DI SCENA : Caldo COME A LUGLIO POI IL CROLLO/ Ultime notizie previsioni : inizio con clima estivo : METEO, CALDO e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al nord e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: COLPO di cosa dell'estate(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Meteo - piogge in tutta Italia ma nel weekend torna il sole : 'Caldo estivo fino al 15' : piogge e temporali stanno interessando molte regioni d'Italia, per via di una perturbazione atlantica: il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi sarà caratterizzata da un'...

Meteo follia - dal Caldo "estivo" alla burrasca in poche ore : Il temporaneo aumento della pressione che sta portando sole e temperature in rialzo, è destinato a non durare. Nella notte...

Meteo - ancora piogge al Sud/ Ultime notizie : perturbazione abbandona l'Italia - il ritorno del Caldo estivo : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:50:00 GMT)

LISTERIA E ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI/ Consigli di igiene nei giorni del maxi Caldo estivo : Allarme cibo contaminato, ma quali sono i metodi migliori per conservare cibo e prodotti ALIMENTARI vari? Soprattutto d'estate è facile che si possano creare complicazioni(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Meteo : sole e Caldo estivo sull’Italia : Meteo: sole e caldo estivo sull’Italia Torna a prevalere il bel tempo, con caldo tipico dell’estate ma senza afa Continua a leggere L'articolo Meteo: sole e caldo estivo sull’Italia proviene da NewsGo.

Caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...