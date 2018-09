Calcio in tv | i match di domenica

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Caos in Danimarca – La Nazionale in disputa con la FederCalcio danese : due match a rischio : La Nazionale danese in lite con la Federazione: a rischio le prossime due gare I preparativi della Danimarca per le due prossime partite contro Slovacchia e Galles sono in subbuglio a causa di una disputa tra i giocatori della Nazionale e la Federcalcio danese (DBU), secondo quanto riferito lunedì. Il ct Age Hareide e l’assistente Jon Dahl Tomasson non prenderanno parte alle due partite e molti giocatori che hanno selezionato non ...

Le stelle mondiali del Calcio approdano nel goriziano per l'International Charity Football Match : Con questa edizione dell'evento raccoglieremo fondi che aiuteranno i bambini e i giovani in Slovenia e nel mondo: la gioventù ha dei sogni, aiutiamola a realizzarli".

Le stelle mondiali del Calcio approdano nel goriziano per l'International Charity Football Match : Con questa edizione dell'evento raccoglieremo fondi che aiuteranno i bambini e i giovani in Slovenia e nel mondo: la gioventù ha dei sogni, aiutiamola a realizzarli". L'evento sarà trasmesso in ...

Calcio : Cristiano Ronaldo rinuncia al match di Nations League contro l’Italia del 10 settembre : Niente Nazionale per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus ha deciso di dire no alle partite della propria selezione contro la Croazia (amichevole) e soprattutto contro l’Italia, valida quest’ultima come incontro della Nations League che si terrà il 10 settembre a Lisbona. Un sospiro di sollievo per la Juventus e per Roberto Mancini. Il campione lusitano, ancora a secco di gol in Serie A, vuole allenarsi con il ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : l’Atalanta ospita il Copenaghen in un match molto duro : Neanche il tempo di salutare la prima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A di Calcio che l‘Atalanta, impegnata nel Monday Night, già si lancia verso l’Europa League. Terzo appuntamento per quanto riguarda la banda di Gian Piero Gasperini, il primo davvero di rilievo: i nerazzurri ospitano infatti a Reggio Emilia il Copenaghen nella gara d’andata dello spareggio playoff. Una sfida già fondamentale per quanto riguarda ...

Il Napoli vince ma non convince - la Lazio fa anche peggio : il big match fra le deluse del Calciomercato è un flop : Esordio con vittoria per Ancelotti alla guida di un Napoli che risente ancora del ‘Sarrismo’: la Lazio passa in vantaggio ma poi si scioglie e perde in rimonta. Il primo big match della Serie A è un flop Dopo l’esordio col brivido della Juventus, vittoriosa contro il Chievo grazie al gol di Bernardeschi nel finale, tocca al Napoli rispondere al primo allungo stagionale dei bianconeri. Risposta che arriva, ma senza convincere. Se il ...

Calcio su Dazn al via : sabato il primo match di Serie A - : ... 3.1 Serie A 3.2 LaLiga 3.3 Ligue 1 La Serie A al debutto su Dazn Per l'occasione, Dazn schiererà alcuni tra i propri volti più conosciuti, tra cui il Campione del Mondo Mauro German Camoranesi , che ...

Calcio. Sanstevese-Camporosso - Siciliano e Luci a caccia di certezze nel test amichevole : la web cronaca del match - LIVE - : amichevole SANSTEVESE CAMPOROSSO 0-0 Sanstevese: Laura, B. Raguseo, C. Gagliardi, Borriello, Boston, La Greca, Iliiasse, Brizio, Cutellè, Crudo, G. Calvini. Allenatore: Siciliano 1° TEMPO 5' Prima ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2018 : match rinviato a data da destinarsi. Prosegue il momento complicato : La FIGC, infatti, aveva annunciato di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando il provvedimento , mentre è alcuni giorni fa le compagini di A e B, riunitesi a Milano, sono ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2018 : match rinviato a data da destinarsi. Prosegue il momento complicato : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND ha reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non andrà in scena nella data e ...

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...

Accordo Dazn-Mediaset : ai clienti Premium il Calcio su Perform/ Tre match Serie A e tutta la B : e con Sky.. : Accordo Dazn-Mediaset: ai clienti Premium tutto il calcio su Perform per la stagione 2018-2019. Tre match della Serie A ad ogni turno e tutta la B: con Sky si pensa ad ulteriore Accordo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:59:00 GMT)