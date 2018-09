Cade dalle scale mobili della metropolitana | muore 29enne a Torino

Muore Cade ndo dalle scale ma era stato avvelenato dalla moglie col collirio : Quella del 64enne era sembrata una morte accidentale, in realtà l'uomo aveva accusato vertigini dopo essere stato avvelenato dalla moglie col collirio nell'acqua per diversi giorni.Continua a leggere

Bimbo Cade dalle scale. In volo verso il Meyer : Un bambino di 2 anni è caduto dalle scale di casa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in un'abitaizione di Santa Mama a Subbiano. Il piccolo ha riportato un trauma all'addome. Sul posto sono ...

Donna di 52 anni Cade dalle scale di casa e muore : Castellarano, incidente è avvenuto venerdì in via Monte Bebbio. I funerali di Sandra Patrizia Pluchino verranno celebrati lunedì 27 agosto

Salento - fulmine Cade tra i bagnanti in spiaggia : l'attimo ripreso dalle telecamere di uno stabilimento : Le telecamere di uno stabilimento balneare hanno ripreso l'attimo in cui un fulmine è caduto tra i bagnanti che si trovavano su una spiaggia di Porto Cesareo. Il lampo ha ferito 4 persone, tra cui un 13enne senegalese che stava giocando con i suoi amici sulla battigia

Lecce - 47enne Cade dalle scale antincendio dell'ospedale e muore : Si era recato stamane presso il nosocomio di Campi Salentina, in provincia di Lecce, per effettuare delle visite specialistiche. Ad un tratto un uomo di 47 anni, originario di Palmariggi, cittadina della provincia di Lecce, si è allontanato dal gruppo con il quale era arrivato in ospedale. Lo stesso, secondo quanto si apprende dal Quotidiano di Puglia, era in cura presso una comunità di recupero. Un decesso misterioso Il corpo esanime dell'uomo ...