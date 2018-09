Cade dalla scala mobile della metropolitana e muore

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) Cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

“Cerimonia del ricordo e delle scuse” : il mondo acCademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi razziali : Giovedì 20 settembre, dalle 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell’Università di Pisa, si terrà la “Cerimonia del ricordo e delle scuse“, l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Un solenne appuntamento volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei. Alla presenza dei rettori delle università ...

Napoli - inseguito dalla polizia muore Cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Pisa - 25enne Cade dalla spalletta del lungarno : è giallo sulla morte : Un giovane di 25 anni è morto dopo essere caduto dalla spalletta lungo il fiume Arno a Pisa . Il fatto è accaduto poco prima delle 3, quando il ragazzo - originario di Barga, Lucca, - è ...

A 4 anni Cade sempre dalla bici. Quando i genitori scoprono il motivo - è choc immediato : Si chiama Atticus Feduchin-Pate’s, ha 4 anni ed è sempre stato un bimbo un po’ scoordinato per la sua età. Sembrava non fosse nulla di che: in fondo, si sa, i bambini non sono tutti uguali. Alcuni sviluppano prima, altri dopo. Solo che la poca coordinazione di Atticus non era normale. I genitori del bimbo hanno scoperto a luglio di quest’anno che il loro figlio aveva un raro tumore al cervello, il glioma pontino intrinseco. Insieme alla ...

Moto3 Misano : vince Dalla Prota - Bezzecchi Cade : Misano - Due italiani e tre Honda sul podio della gara di Moto 3 al Gran Premio di San Marino. Ha vinto Lorenzo Dalla Porta, prima vittoria in carriera per lui in Moto3,, precedendo Jorge Martin e ...