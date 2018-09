Un mondo sempre più diviso, con Stati Uniti in testa, alcuni Paesi emergenti in crisi e la Cina in possibile rallentamento. E leCentrali senza più munizioni per fare fronte alle prevedibili nuove turbolenze in arrivo. E'il rapporto trimestrale della Bri,la "banca delleCentrali". In mezzo l',che per le incertezze politiche ha subito i colpi più forti dai mercati.Pesa lo. "Con tassi d'interesseinsolitamente bassi e i bilanci dellecentrali eccezionalmente gonfi,rimangono poche medicine".(Di domenica 23 settembre 2018)