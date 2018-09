: #Bresciano, 13 i nuovi casi di polmonite - CyberNewsH24 : #Bresciano, 13 i nuovi casi di polmonite - TelevideoRai101 : Bresciano, 13 i nuovi casi di polmonite - PTinello : RT @19484893: Rai News: Tredici nuovi casi di polmonite nel Bresciano. Otto ricoveri in ospedale. -

Sono 13 iaccessi al Pronto Soccorso e otto ricoveri per,anche se non risultanodi positività alla legionella. Salgono a 116gli attuali degenti. E alla luce di questidati sono stati effettuati altri campionamenti delle acque per approfondire le cause dell'epidemia che non accenna a bloccarsi in tutta la bassa bresciana. Sono dati dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che prosegue la raccolta e analisi quotidiana delle rendicontazioni deidi.(Di domenica 23 settembre 2018)