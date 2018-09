Bologna-Roma 2-0 | le pagelle di CalcioWeb ...

?Bologna-Roma 2-0 : disastro giallorosso in Emilia : La Roma perde contro il Bologna per 2-0 in trasferta ed entra in crisi a sei giorni dal derby. In gol Mattiello e Santander. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Roma già in crisi : il Bologna condanna Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. Vincono la Lazio (3-1 al Genoa, terzo successo di fila) e l'Udinese (2-0 al Chievo in trasferta).

Serie A - la Roma cade a Bologna : 16.59 Il pomeriggio domenicale della quinta giornata di Serie A porta la sconfitta della Roma a Bologna e i successi della Lazio e dell'Udinese. Bologna-Roma 2-0 CHIEVO-UDINESE 0-2 LAZIO-GENOA 4-1 MILAN-ATALANTA ore 18 FROSINONE-JUVENTUS ore 20.30 TORINO-NAPOLI 1-3 (ore 12.30) SASSUOLO-EMPOLI 3-1 (venerdì) PARMA-CAGLIARI 2-0 (sabato) FIORENTINA-SPAL 3-0 (sabato) SAMPDORIA-INTER ...

Torino-Napoli 1-3 : doppietta di Insigne - agganciata la Juve

Bologna-Roma 0-0 : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Roma, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

