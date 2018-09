Bologna-Roma 2-0 | il tabellino

La Roma crolla a Bologna Lazio sorride e piega il Genoa : La squadra di Filippo Inzaghi non aveva ancora segnato: lo fa contro gli uomini di Di Francesco (14 gol contro in 6 partite), che non vincono dalla prima giornata

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Serie A - la Roma perde male a Bologna. Ok Lazio e Udinese : Dopo le vittorie di Sassuolo, Parma, Fiorentina e Inter negli anticipi giocati tra venerdì e sabato, la quinta giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Torino di Walter Mazzarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è stata dominata dagli azzurri che si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi che hanno reso vano il rigore realizzato da Belotti. Alle 15 si sono ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...

Roma già in crisi : il Bologna condanna Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. Vincono la Lazio (3-1 al Genoa, terzo successo di fila) e l'Udinese (2-0 al Chievo in trasferta).

Primo gol in Serie a di Mattiello. L'esterno porta in vantaggio il Bologna con un bel sinistro sul secondo palo che non lascia scampo a Olsen. Continua il periodo no della Roma.