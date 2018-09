Biglietto a 2 euro | svolta hinterland | «Gli abbonamenti costeranno meno»

Si rinnovano i 'Bigliettoni' da 100 e 200 euro : cambiano colore e sono anti-contraffazione : Dopo diversi anni, pare che verra' finalmente completata la serie europa, un piano che ha avuto inizio nel 2013 e prevedeva la graduale sostituzione delle attuali banconote in euro con altre simili ma più sicure, piccole e soprattutto con meno possibilita' di essere falsificate. Dopo la sostituzione dei 5, 10, 20 e 50 euro, ora sara' la volta delle banconote da 100 e 200 euro. Secondo quanto deciso e dichiarato nel corso della presentazione a ...

Scala - Biglietto a 2 euro per gli under 25 : Una poltrona alla Scala per solo due euro. Ma anche altrove. Tutti i più prestigiosi teatri italiani. O meglio, tutte e 14 le fondazioni liriche, sono pronte ad offrire la stessa opportunità se lo ...

Vince 2 milioni di euro con un 'Biglietto' da 20 : caccia al fortunato : La super vincita è arrivata in un Edicola-Tabaccheria di Senigallia, in provincia di Ancona, ma l'identità del fortunato o...

Roma - Atac sperimenta il Biglietto a bordo : costerà 2 euro invece che 1 - 50. Ma solo sui mezzi con tornello : Non hai il biglietto? Lo puoi comprare a bordo, ma a 2 euro invece che a 1,50. L’Atac prova la “sanzione calmierata”, nel tentativo di battere l’evasione tariffaria: invece della multa da 50 euro, al passeggero sprovvisto di ticket viene chiesto di acquistarlo a bordo della vettura con una maggiorazione di 50 centesimi. La sperimentazione della società capitolina dei trasporti partirà lunedì mattina ma per la verità risulta essere in fase ...

Gratta e vinci - donna sviene in tabaccheria : ha vinto 5 milioni con un Biglietto da 20 euro : Vincere così tanti soldi da sentirsi male: la protagonista di questa storia, a dir poco particolare, è una madre grossetana, che è entrata in una tabaccheria, ha comprato un...

Sconosciuto vince un milione di euro al "gratta e vinci" - poi si fa vivo con un Biglietto : Un messaggio lasciato nella cassetta della posta del titolare dell'edicola dove è stato acquistato il tagliando vincente...

Il Biglietto Atm a 2 euro - Granelli : «Senza risorse statali costretti ad aumentare il costo del ticket» : «Di fronte a questa situazione, con risorse che non sono evidentemente sufficienti, dovremo ridiscutere anche del costo del biglietto». La confessione arriva dopo un lungo ragionamento e dopo una ...

Roma. Al MAXXI fino a venerdì Biglietto speciale a 7 euro : ROMA MAXXI – Ultima settimana per usufruire del biglietto speciale a 7 euro che consente di visitare le dodici mostre e progetti speciali in corso, fino a venerdi’ 31 agosto, con apertura straordinaria il giovedi’ fino alle 22.00. I visitatori possono scoprire le opere di oltre 40 artisti africani nelle mostre AFRICAN METROPOLIS. Una citta’ immaginaria (fino al 4 novembre) e road to justice (fino al 14 ottobre), che ...

Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del Biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro : Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro – ora costa 1,5 euro – e sarà però valido per un’area più grande. La novità, dice il Corriere, The post Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro appeared first on Il Post.

Germania - Caiuby : niente Biglietto del treno? Multa da 30mila euro! : Problemi di giustizia. Anche se per il 30enne Caiuby si tratta solo di una grande ingiustizia. Da qualche mese il brasiliano dell'Augsburg ne sta combinando davvero di tutti i colori. A maggio l'...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova firma il record italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il Biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...