Berlusconi | da Salvini frasi sgradevoli

Berlusconi : M5s nemici della libertà e delle imprese - da Salvini frasi inaccettabili : Duro attacco di Silvio Berlusconi al governo e a M5s, con una tirata d'orecchie a Matteo Salvini per le sue "uscite non gradevoli e non accettabili". Nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi, il presidente di Forza Italia ha affermato che "questo governo e soprattutto i Cinque Stelle, sono nemici della libertà". "Leggiamo annunci che attaccano ...

Berlusconi : da Salvini uscite sgradite : 13.10 "Il vertice del centrodestra ha confermato che la coalizione è la scelta definitiva per tutti e tre i partiti. Poi Salvini ha uscite non gradevoli e inaccettabili, forse per non far scoppiare un diverbio con gli alleati del M5S".Lo ha detto Silvio Berlusconi, a Fiuggi, all'iniziativa organizzatata da Tajani. "Abbiamo salvato l'Italia dai comunisti e 25 anni dopo siamo di fronte a un pericolo maggiore, l'ignoranza,l'incompetenza. Saremo ...

Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini : “Sta con i 5 Stelle - bisogna capirlo” : A distanza di mesi, Silvio Berlusconi torna in campo e tira una frecciata a Matteo Salvini: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l''altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di ...

