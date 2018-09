Berlusconi | tetti pubblicità? Chiudiamo

Editoria - il governo avverte Berlusconi : “La pacchia è finita - arrivano tetti a pubblicità in tv” : Il governo avverte Silvio Berlusconi in tema di Editoria e televisione: "Per lui la pacchia è finita, occorre redistribuire la pubblicità tra tv e carta stampata", afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi. L'idea è quella di introdurre un tetto alla pubblicità per le tv.Continua a leggere