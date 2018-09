tg.la7

: RT @TgLa7: Berlusconi riscende in campo: 'Potrei candidarmi alle europee' - Dome689 : RT @TgLa7: Berlusconi riscende in campo: 'Potrei candidarmi alle europee' - TgLa7 : Berlusconi riscende in campo: 'Potrei candidarmi alle europee' -

(Di domenica 23 settembre 2018) Il cavaliere prova a riprendersi la scena a Salvini: con lui una solidaanza, ma le sue uscite sono state sgradevoli e inaccettabili, forse per non far scoppiare quel diverbio con i 5Stelle che ...